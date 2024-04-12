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MotoGP

Rivola: "Eğer bir sürücü kazanmak istiyorsa takım seçiminde belirleyici faktör para olmamalı"

Aprilia patronu Massimo Rivola, yarış kazanmak isteyen bir MotoGP sürücüsünün geleceğine karar vermesinde paranın belirleyici faktör olmaması gerektiğine inanıyor.

Oriol Puigdemont
Oriol Puigdemont
Güncel:
Massimo Rivola, Aprilia Racing CEO, Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Gold and Goose / Motorsport Images

2021 dünya şampiyonu Fabio Quartararo, Japon üreticinin rekabetçi olmak konusunda zorlanmasına  nedeniyle başka takımlarla adının anıldığı spekülasyonlara rağmen geçen hafta Yamaha'da iki yıl daha kalacağını açıkladı.

Autosport, Fransız sürücünün Yamaha ile yaptığı yeni sözleşmenin yıllık 12 milyon Avro değerinde olduğunu açıkladı. Aldığı bu maaşla Quartararo, griddeki en yüksek maaşlı sürücü haline gelmiş oldu.

Geçtiğimiz aylarda Aprilia, Quartararo ile olası bir sözleşme için bir diyalog kapısı açmıştı. Ancak İtalyan ekibin teklifi 4 milyon Avro'nun biraz üzerindeydi.

Autosport'a konuşan Rivola, Aprilia'nın önceliğinin sürücülere daha yüksek maaşlar teklif etmek yerine bütçesini motosikleti geliştirmek için kullanmak olduğunu söyledi.

Rivola, "Sürücü maaşları açısından ekonomik düzeyde sahip olduğumuz sınır, motosikletin performansıyla çok yakından ilgili. Eğer bir sürücü kazanmak istiyorsa, bu kararda belirleyici faktör para olmalı mı bilmiyorum." 

"Bundan önce, ne yapmak istediğini kendisine sormasının daha önemli olduğunu düşünüyorum. Para kazanmak mı istiyorum yoksa kazanmamı sağlayacak bir proje mi istiyorum? Bence Aprilia projesi kazanmak için savaşmanıza izin veriyor."

"Daha fazlasını söyleyeceğim. Eğer kazanırsa, para sorun olmayacaktır. Ancak bağlılık karşılıklı olmalı." dedi.

Yamaha'nın kararını değerlendirmesi istendiğinde Rivola, "Diğer takımlarla ilgili haberler hakkında yorum yapmaya alışık değilim. Bu durumda, sadece Yamaha'nın doğru yönde ilerlediğini söyleyeceğim." dedi.

Gelecek sezonun kadrosuyla ilgili olarak Rivola, Espargaro ve Maverick Vinales'in takıma katılarak oynadıkları kumar nedeniyle ayrıcalıklı muameleyi hak ettiklerine inanıyor.

Bu anlamda ve RS-GP'nin rekabetçilik seviyesi göz önüne alındığında Aprilia'nın acelesi yok.

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Aleix Espargaro, Aprilia Racing Team

Photo by: Aprilia Racing

Rivola, "Muhtemelen 2025 için iki sürücüyle sözleşme imzalayan son takım biz olacağız. Her şeyden önce Aleix ve Maverick'e saygı duymak ve devam etme isteklerini netleştirmeleri için onlara zaman tanımak istiyoruz." dedi.

Her ne kadar 2018 sonunda katıldığı Noale fabrika projesi üzerindeki etkisi belirleyici olsa da, Rivola kendi başarısını küçümseyecek ve ağırlığın çoğunu çalıştığı şirkete kaydıracak kadar zarif bir yönetici.

Nielsen verilerine göre, Aprilia'nın değeri son beş yılda on kat arttı. Bu dönem, Rivola'nın CEO'luk görevine getirildiği dönem ile eşleşiyor.

Patron olarak ilk üç yılında Aprilia, takımlar şampiyonasını en alt sırada bitirdi. Ancak 2022'de ileriye doğru büyük bir adım attılar. Aleix Espargaro, o yıl Arjantin'de ilk MotoGP galibiyetini elde etmişti.

İspanyol pilot, RS-GP ile takvimin Asya turuna kadar olan bölümünde şampiyonluk adaylarından biriydi.

Massimo Rivola, Aprilia Racing CEO

Massimo Rivola, Aprilia Racing CEO

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Aprilia 2023'te üçüncü sıradaki yerini sağlamlaştırdı. Hatta güçlü Ducati'nin ardından griddeki en iyi ikinci motosiklete sahip olduğu görüldü.

Rivola, "Büyümemizin nedeni Piaggio grubunun MotoGP'ye yatırım yapmak istemesiydi." 

"Diyelim ki benim gelişim bu yatırım isteğiyle aynı zamana denk geldi. Bu olmasaydı hiçbir şey yapamazdım."

"Yatırım yaptıkları ilk şey de çalışanlardı."

"Noale'deki motosiklet yarışı kültürü ile F1 gibi diğer alanlardan gelen yeteneklerin bir araya getirilmesi arasında iyi bir denge arıyoruz. Bu denge, teknik direktör Romano Albesiano gibi çok yüksek düzeyde deneyim ve bilgiye sahip kişilerle üniversiteden yeni mezun olmuş gençlerin bir karışımını bize sunuyor." 

"Her yıl büyümeyi başardığınızda motivasyonunuz artıyor çünkü doğru yönde ilerlediğinizi fark ediyorsunuz. Motosikletimiz gittikçe daha iyi hale geliyorsa, bunun nedeni fabrika düzeyinde daha güçlü olmamızdır. Tabii ki sürücü faktörünün de büyük bir etkisi var." dedi.

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