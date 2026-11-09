MotoGP Katar GP

Rivola: "Bazen dört Aprilia bile Marc Marquez'i durdurmaya yetmiyor"

Aprilia CEO'su Massimo Rivola, 2026 dünya şampiyonluğunun eşiğine gelen Marc Marquez'in performansına şapka çıkardığını söyleyerek rakibini tebrik etti.

Rubén Carballo Rosa Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 9 Kas 2026 17:10

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Marc Marquez, Ducati Team

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Katar Grand Prix’sinin ardından açıklamalarda bulunan Massimo Rivola, 2026 dünya şampiyonluğuna çok yakın olan Marc Marquez’in sezona damga vurduğunu dile getirdi.

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İtalyan markasının bu sezon sürücüler klasmanında 102 puanlık bir avantajı kaçırmış olmasına rağmen elde edilen gelişimi "bardağın dolu tarafı" olarak gördüğünü belirten Rivola, Márquez’in yarış yönetimini, kriz anlarındaki tecrübesini ve pistteki farkını överek şampiyonluğun tamamen İspanyol sürücünün hakkı olduğunu ifade etti.

Marquez'in performansını değerlendiren Massimo Rivola, şu ifadeleri kullandı: "Dünya şampiyonluğunu Marc Márquez kazandı.”

Marc Marquez, Ducati

Fotoğraf: Mahmud Hams / AFP via Getty Images

“Dürüst olmak gerekirse kendisi tamamen belirleyici faktördü, bunu Katar yarışında bir kez daha kanıtladı. Sadece kendisiyle diğer Ducati pilotları arasındaki farka bakmanız yeterli.”

“Hafta sonlarını yönetiş biçimine, fırsat doğduğunda 37 puanı cebine koyma tarzına ve en zorlu pistlerin üstesinden gelişine şapka çıkarıyorum, başka diyecek bir şey yok.”

“Başarılarına, tecrübesine ve hatta basınla iletişim kurma şekline hayranım. Hiçbir şey tesadüf değil, Marc gerçekten büyük bir efsane.”

“Bazen dört Aprilia bile Márquez'i durdurmaya yetmiyor, bu bir gerçek."

Massimo Rivola, Aprilia Racing CEO'su

Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images

Sürücüler şampiyonluğu kaçmak üzere olsa da Aprilia'nın sergilediği rekabetçilikten memnun olduğunu belirten Rivola, gelecek adına umutlu konuştu: "Şüphesiz bardağın dolu tarafını görüyorum. Çünkü her durumda bu sezon, harika bir iş çıkaran ve muazzam bir motosiklet üreten markamızın başarısını kanıtlıyor. Gece gündüz tutkuyla çalışan herkese teşekkür ediyorum.”

“Kaçan fırsatlar oldu evet, ama yavaş bir motosiklete ve yavaş sürücülere sahip olmaktansa bu konumda olmayı tercih ederim. Beni en çok gururlandıran şey, son yarışa kadar mücadeleye inanmaya devam edecek olmamız.”

“Havlu atmadık, performansımızı artırmak ve sürücülerimizi geliştirmek için limitleri zorlamayı sürdürdük. Bu yüzden kaybedilen puanları gelecek için bir ders olarak göreceğiz.”

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- Motorsport.com Ekibi

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