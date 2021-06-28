Rins: "Zarco, aptalca bir hamleyle yarışımı mahvetti"

Rins ve Zarco, TT Assen yarışının 2. turunda beşincilik mücadelesi verirken, Zarco agresif bir atak yaptı.

Hafif temas yaşayan Rins, pist dışına çıkmak zorunda kaldı ve bunun sonucunda dördüncülükten son sıraya kadar geriledi. Ancak Rins, o kadar gerilemesine rağmen 11. sırada yarışı tamamladı ve hızlarının olduğunu kanıtlamış oldu.

Hakemler bu olayı incelese de herhangi bir ceza vermediler.

Rins, Zarco'nun 2017'den beri bu tür hamleler yaptığını , bu açıdan şaşırtıcı olmadığını söylerken diğer taraftan onun bu hamlesinin aptalca olduğunu söyledi.

Rins, "Bay Johann ile ne oldu? Sanırım herkes bunu gördü. Çok, çok şanssızdım. Orada olmasaydım, muhtemelen genişten dönecekti."

"O hamleyi beklemiyordum ve esas sorun, onun kanadı benim koluma vurdu. Bu yüzden kolumu aşağı doğru indirmek zorunda kaldım. Bu yüzden yapabileceğim tek şey motosikleti kaldırmak ve ondan kaçınmak oldu."

"Çakıl alana çıkmak zorunda kaldım ve sonunculuğa geriledim. Ardından zamanı telafi etmeye çalıştım. Çok şanssızdım çünkü tur zamanları iyiydi. Performansımız ortadaydı. Galibiyet olmasa bile podyumda olabilirdim. İlk 4-5 sürücü içerisinde yer alabilirdim."

"Ancak o yarışımızı mahvetti. 2017'de MotoGP'ye geldiğinden beri geçiş hamlelerinde aşırı agresif."

"Yani, aptalca bir hareket yaptı çünkü o da dünya şampiyonluğu için mücadele sergiliyor. Bu yüzden kaza yapsaydık, hiçbir manası olmazdı" dedi.

Yarışı 4. sırada tamamlayan Zarco ise geçiş hamlesinin tamamen kontrolü altında olduğunu söyledi.

Zarco, "Onunla konuşmadım. Neden üzgün olduğunu bilmiyorum. Temas yaşadığımız doğru ancak orası kolay bir viraj değil. Yarış esnasında diğerlerle aynı grupta kalmak istediğimi ilettim."

"9 ve 10. virajlar benim güçlü olduğum alanlardı. Vinales'i bile orada geçmeye çalıştım ancak o biraz daha hızlıydı. Bu yüzden genişten döndüm."

"Ancak Rins ile temas yaşadığımız doğru ancak burada atak yaparken takip etmek kolay değil."

"Ancak açık bir şekilde her şey kontrolüm altındaydı. Ne olduğunu, tamamen pist dışına çıkıp çıkmadığımı bilmiyorum."

"Ancak bana göre o noktada onu geçtiğim ve ardından kimse bizi yakalamadığı için şanslıyız çünkü Mir, geçişlerde oldukça güçlü."

"Konuşmadık ancak benimle konuşması gereken kişi, doğrudan bana gelip konuşabilir." dedi.