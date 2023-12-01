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Rins: "Yamaha'nın motosikleti Suzuki'den çok farklı"

Alex Rins, Suzuki ve Yamaha'nın benzer MotoGP motosikletleri olduğu yönündeki iddiaları reddetti. Rins, Yamaha ile yaptığı ilk testin ardından motosikletlerin çok farklı olduğunu belirtti.

Lewis Duncan
Editör Lewis Duncan
Yardımcı Editör Megan White
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Alex Rins, Yamaha Fabrika Yarışı

Rins, 2017'deki ilk sezonundan itibaren yarıştığı Suzuki'nin geçen yılın sonunda MotoGP'den ayrılmasının ardından 2023'te LCR Honda'ya geçmişti.

Honda'nın 2023'te Austin'deki tek grand prix'sini kazanmasına rağmen, Rins Japon markası tarafından yeterince değer görmediğini hissetti. İki yıllık sözleşmesi olmasına rağmen anlaşmasını fesh ederek 2024'te Yamaha'ya katılmaya karar verdi.

İtalya GP'sinde kırılan bacağından geçirdiği ikinci ameliyatın ardından Rins, geçtiğimiz hafta sonu Valencia Grand Prix'sinde yarışlara geri döndü ve Salı günü yapılan sezon sonu testine Yamaha ile katılabildi.

Rins, Yamaha M1 ile 54 tur tamamladı ve liderin 1,3 saniye gerisinde kalarak testi 19. sırada yer aldı.

Yamaha'ya geçişin Rins için kolay olacağı düşünülüyordu. Çünkü hem M1 hem de daha önce yarıştığı Suzuki sıralı dört silindirli motor üzerine inşa edilmişti. Bu nedenle benzer sürüş özelliklerine sahip olacağı düşünülüyordu.

Rins, "Suzuki'ye kıyasla çok farklı bir motosiklet. Viraja daha fazla ön fren kullanarak girebiliyorum. Bu iyi bir şey çünkü tur zamanından biraz kazanabiliyoruz."

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Photo by: Yamaha

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

"Çok iyiydi. Motosikletle kendimi oldukça rahat hissettim. Günü ikiye böldük. Sabah bana Fabio'nun yarıştaki ayarlarını verdiler. Gidon, ayak dayama yeri ve her şeyle pozisyonu bulmak için motosiklet üzerinde turlar attık."

"Öğleden sonra ise daha çok tur atmaya ve yeni aerodinamik kaplamayı test etmeye odaklandık."

"Yamaha iki kaporta getirdi ve bildiğim kadarıyla motosiklet iki kaportadan biri standart olandan daha iyi çalışıyor. Yani, evet, testten genel olarak oldukça memnun kaldım." dedi.

Rins, M1'in beklediğinden çok daha yumuşak olduğunu belirtirken, sıralı dört silindirli motorlar ile V4 motorlar arasındaki en büyük farkın makinelerin aerodinamiğinden kaynaklandığını söylüyor.

"Şu anda V4 motor ile sıralı dört silindirli motor arasındaki farkın motosikletteki en büyük fark olmadığını düşünüyorum."

"Şu anda en büyük fark aero tarafında. Aero daha iyi dönmenizi sağlıyor, bu sabah standart aerodinamik kaplama ile rüzgar varken sürüyordum. Çok fazla tek tekerlek yaptım ve motosiklet viraja iyi giriyordu."

"Ama ben sadece ön tarafın kalkmasından şikayet ediyordum. Diğer aerodinamik kaplamaya geçtiğimizde, daha az sorun yaşadım ve daha fazla dönüş hissettim. Bence motorlar arasındaki fark vitesler." dedi.

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