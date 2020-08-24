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MotoGP / Son dakika

Rins, Vinales’in neden yarışı erkenden bırakmadığını anlamıyor

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Rins, Vinales’in neden yarışı erkenden bırakmadığını anlamıyor
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Çeviren: Cem Özel, Editör

Alex Rins, frenlerinde sorun olduğunu bildiği halde Maverick Vinales’in neden Steiermark GP’den daha erken çekilmediğini anlamadığını söyledi.

Pazar günkü Red Bull Ring yarışında Vinales, frenlerinin çalışmayı bırakmasıyla beraber yaklaşık 210 km/s hızda kendini motosikletinden attı ve motosiklet yüksek hızda şişme bariyerlere çarpıp alev aldı.

Yamaha sürücüsü kaza sonrasında el işaretleriyle motosikletinde bir sorun olduğunu belirtti ve yarış sonrasında verdiği röportajda, kazadan önce frenlerinin aralıklı şekilde sorun çıkardığını söyledi.

Rins ise Vinales’in sorununun, Yamaha sürücüsünün ilk Avusturya yarışından sonra çok sayıda aşırı ısınma sorunu ortaya çıkmasından sonra getirilen yeni Brembo balata ve kaliperleri kullanmamasına bağlı olabileceğini düşünüyor.

Ancak Rins, Vinales’in fren sorunlarıyla mücadele ederken yarışa devam etmesinin, sonraki Güvenlik Komisyonu toplantısında muhtemelen tartışılacağını söyledi.

Altıncı olduğu Steiermark GP sonrası konuşan Rins, “Yanlış bilmiyorsam Maverick’in sorunu, geçtiğimiz yarışta herkesin çok sıcak fren balataları ve kaliperleri olmasıyla aynıydı.”

“Brembo bu yarış için daha büyük parçalar getirdi. Bu yeni parçaları takmayan isimler Joan (Mir) ve Maverick’ti ve eski parçaları kullandılar.”

“Ancak Maverick birkaç tur boyunca, frenlerinin bittiğini biliyordu ve bu yüzden elini kaldırıyordu. Normal olan, erkenden pite gelmesi olurdu. Neden yarışa devam etmesi gerektiğini anlamıyorum.”

“Bunu kesinlikle sonraki Güvenlik Komisyonu’nda tartışacağız.” dedi.

 

Yamaha sürücüleri her iki Red Bull Ring hafta sonunun çeşitli seanslarında fren sorunlarıyla mücadele ettiler.

Vinales, sorunun temel sebebinin pistin doğası olduğuna ikna olmamıştı. Valentino Rossi ise Yamaha’nın motor gücü eksikliğini telafi etmek için frenleri daha sert kullanmak durumunda kaldıklarını belirtti.

Rossi, “Bu pist frenler üzerinde çok zorlayıcı ve herkes sıkıntı yaşıyor.”

“Herkes büyük fren kanalları kullanıyor, tüm üreticiler bunu kullandı.”

“Ancak Yamaha bundan daha fazla zarar görüyor gibi gözüküyor. Çünkü düzlüklerde kaybettiğimizi frenlemede telafi etmeye çalışıyoruz. Çünkü motosikletimiz düzlükte yavaş, frenlemede iyi.”

“Bu yüzden çok sert frenlemeye çalışıyoruz ve frenlere çok yük bindiriyoruz. Yamaha’nın bu sorunu yaşamasının sebebi de bu.” dedi.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Alex Rins , Maverick Viñales Şimdi al
Takımlar Team Suzuki MotoGP , Yamaha Factory Racing
Editör Lewis Duncan

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