MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
San Marino GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Katalonya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Fransa GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
5 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Portekiz GP
Biletler
20 Kas
Sıradaki Etkinlik
12 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Son dakika

Rins: "Vinales kalan yarışlara pit yolundan başlamalı"

paylaşım
yorumlar
Rins: "Vinales kalan yarışlara pit yolundan başlamalı"
Ekleyen:
Yardımcı Editör: German Garcia Casanovs
Çeviren: Abdullah Çelik

Suzuki sürücüüs Alex Rins, Yamaha sürücüsü Maverick Vinales'in yeni motoruyla sadece bu hafta sonu gerçekleştirilecek Avrupa yarışına değil kalan tüm yarışlara pit yolundan başlaması gerektiğini söyledi.

Yamaha, Vinales'i motor ömrünü çok fazla kullandığı için 5 motor hakkını aşarak 6. motora geçirdi.

Bunun sonucunda Vinales yarışa pit yolundan başlayacak ancak başka bir motor kullanmadığı sürece Valencia ve Portekiz yarışlarında bir daha pit yolundan başlamak zorunda kalmayacak.

Rins, Yamaha'nın kurallara aykırı motor kullanma nedeniyle aldığı 50 puan cezasının sürücülere uygulanmaması nedeniyle memnun değil. Rins buna ek olarak yeni motora geçen Vinales'in diğer yarışlarda da cezalı olması gerektiğini söyledi.

Cuma günkü seansların ardından konuşan Rins, "Günün sonunda hakemler tarafından alınan ve kabul etmek zorunda kaldığınız birçok kötü karar oluyor."

"Sürücüler bu konuda birçok şikayette bulunsa da değişen bir şey olmuyor. Ben pist dışında değil, pist üstünde kazanmayı severim. Bu beni mücadelede daha güçlü olmak için motive edecek. Kazanırsak, haklı bir şekilde kazanmış olacağız." dedi.

 

Rins ayrıca pek konuşulamayan başka adaletsizliklerin de olduğunu ve yeni motora geçen sürücünün sadece bir yarıştan ceza almasının adil olmadığını söyledi.

Rins, "Yamaha'ya verilen cezayı bir kenara bırakırsak, pek görülmeyen ya da soramadığınız daha fazla adaletsizlik var."

"Mesela, yeni motoru kullanan Maverick, sadece bir yarışlığına pit yolundan başlayacak ve diğer yarışlarda, motoruyla daha az mesafe kat etmiş olduğu için avantajlı olacak. Bu pek konuşulmuyor."

"Daha önce de konuşulmayan birçok adaletsizlik olduğunu söylemiştim. Bu kararlara uyup savaşacağız."

"Valencia'da yeni motora geçip diğer yarışlarda o motoru kullanmaya devam ettiği sürece açık bir şekilde avantajlı olacak."

"Bu yüzden mantıklı olan şey, onun yeni motoru kullandığı her zaman pit yolundan başlaması olur. Ancak kurallar bu şekilde hazırlanmadı." dedi.

İlgili haberler:

MotoGP Avrupa: Islak zeminde pole, Pol Espargaro'nun oldu!

Önceki haber

MotoGP Avrupa: Islak zeminde pole, Pol Espargaro'nun oldu!
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Pilotlar Alex Rins , Maverick Viñales
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

Leclerc: "Mercedes harika bir takım ama Ferrari'de kalacağım"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Leclerc: "Mercedes harika bir takım ama Ferrari'de kalacağım"

Williams, COVID-19 vakalarının ardından Türkiye'ye farklı çalışanlarla gidiyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Williams, COVID-19 vakalarının ardından Türkiye'ye farklı çalışanlarla gidiyor

Budkowski: "Renault'nun güncellemeleri beklendiği gibi çalışıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Budkowski: "Renault'nun güncellemeleri beklendiği gibi çalışıyor"

Ferrari, 2021 için yeni bir güç ünitesi üzerinde çalışıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, 2021 için yeni bir güç ünitesi üzerinde çalışıyor

F1'in önemli isimleri, Suudi Arabistan'ın "spor eliyle maskeleme" yaptığı iddiasına cevap verdi
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

F1'in önemli isimleri, Suudi Arabistan'ın "spor eliyle maskeleme" yaptığı iddiasına cevap verdi

Boullier: "Alonso pek çok kişiyi şaşırtabilir"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Boullier: "Alonso pek çok kişiyi şaşırtabilir"

MotoGP Avrupa: Islak zeminde pole, Pol Espargaro'nun oldu!
MotoGP MotoGP / Sıralama turları raporu

MotoGP Avrupa: Islak zeminde pole, Pol Espargaro'nun oldu!

6-8 Kasım Yarış Programı
GENEL GENEL / Ön Bakış

6-8 Kasım Yarış Programı

Son Haberler

Rins: "Vinales kalan yarışlara pit yolundan başlamalı"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Rins: "Vinales kalan yarışlara pit yolundan başlamalı"

MotoGP Avrupa: Islak zeminde pole, Pol Espargaro'nun oldu!
MOTOGP MotoGP / Sıralama turları raporu

MotoGP Avrupa: Islak zeminde pole, Pol Espargaro'nun oldu!

Resmi: Marini, 2021'de Avintia Ducati ile yarışacak
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Resmi: Marini, 2021'de Avintia Ducati ile yarışacak

Avrupa MotoGP 3. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Zarco
MOTOGP MotoGP / Antrenman raporu

Avrupa MotoGP 3. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Zarco

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Leclerc: "Mercedes harika bir takım ama Ferrari'de kalacağım"

2
MotoGP

Rins: "Vinales kalan yarışlara pit yolundan başlamalı"

58dk
3
Formula 1

Schumacher'e göre Hamilton emekli olabilir

4
Formula 1

Williams, COVID-19 vakalarının ardından Türkiye'ye farklı çalışanlarla gidiyor

18dk
5
Formula 1

Ferrari, 2021 için yeni bir güç ünitesi üzerinde çalışıyor

Son Haberler

Rins: "Vinales kalan yarışlara pit yolundan başlamalı"
MOTOGP

Rins: "Vinales kalan yarışlara pit yolundan başlamalı"

MotoGP Avrupa: Islak zeminde pole, Pol Espargaro'nun oldu!
MOTOGP

MotoGP Avrupa: Islak zeminde pole, Pol Espargaro'nun oldu!

Resmi: Marini, 2021'de Avintia Ducati ile yarışacak
MOTOGP

Resmi: Marini, 2021'de Avintia Ducati ile yarışacak

Avrupa MotoGP 3. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Zarco
MOTOGP

Avrupa MotoGP 3. antrenman: Islak zeminde en hızlısı Zarco

Mir, Yamaha'nın motor cezasının şampiyonayı etkilememesinden memnun
MOTOGP

Mir, Yamaha'nın motor cezasının şampiyonayı etkilememesinden memnun

Son Videolar

MotoGP Teruel GP: Start Gridi 00:38
MotoGP

MotoGP Teruel GP: Start Gridi

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları 01:55
MotoGP

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları

MotoGP Start Gridi: Fransa GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Fransa GP

MotoGP Start Gridi: Katalonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Katalonya GP

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.