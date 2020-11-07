Rins: "Vinales kalan yarışlara pit yolundan başlamalı"

Yamaha, Vinales'i motor ömrünü çok fazla kullandığı için 5 motor hakkını aşarak 6. motora geçirdi.

Bunun sonucunda Vinales yarışa pit yolundan başlayacak ancak başka bir motor kullanmadığı sürece Valencia ve Portekiz yarışlarında bir daha pit yolundan başlamak zorunda kalmayacak.

Rins, Yamaha'nın kurallara aykırı motor kullanma nedeniyle aldığı 50 puan cezasının sürücülere uygulanmaması nedeniyle memnun değil. Rins buna ek olarak yeni motora geçen Vinales'in diğer yarışlarda da cezalı olması gerektiğini söyledi.

Cuma günkü seansların ardından konuşan Rins, "Günün sonunda hakemler tarafından alınan ve kabul etmek zorunda kaldığınız birçok kötü karar oluyor."

"Sürücüler bu konuda birçok şikayette bulunsa da değişen bir şey olmuyor. Ben pist dışında değil, pist üstünde kazanmayı severim. Bu beni mücadelede daha güçlü olmak için motive edecek. Kazanırsak, haklı bir şekilde kazanmış olacağız." dedi.

Rins ayrıca pek konuşulamayan başka adaletsizliklerin de olduğunu ve yeni motora geçen sürücünün sadece bir yarıştan ceza almasının adil olmadığını söyledi.

Rins, "Yamaha'ya verilen cezayı bir kenara bırakırsak, pek görülmeyen ya da soramadığınız daha fazla adaletsizlik var."

"Mesela, yeni motoru kullanan Maverick, sadece bir yarışlığına pit yolundan başlayacak ve diğer yarışlarda, motoruyla daha az mesafe kat etmiş olduğu için avantajlı olacak. Bu pek konuşulmuyor."

"Daha önce de konuşulmayan birçok adaletsizlik olduğunu söylemiştim. Bu kararlara uyup savaşacağız."

"Valencia'da yeni motora geçip diğer yarışlarda o motoru kullanmaya devam ettiği sürece açık bir şekilde avantajlı olacak."

"Bu yüzden mantıklı olan şey, onun yeni motoru kullandığı her zaman pit yolundan başlaması olur. Ancak kurallar bu şekilde hazırlanmadı." dedi.