Rins, Valensiya'daki son MotoGP yarışında kaza yapacağını biliyormuş

İspanyol sürücü, pazar günü Ricardo Tormo Pisti'nde gerçekleştirilen yarışta, galibiyet için Ducati sürücüsü Francesco Bagnaia ve Pramac'tan Jorge Martin ile çekişiyordu.

Bir ara ikinciliğe yükselen ve sonrasında Bagnaia'nın ardına düşen Rins, galibiyet mücadelesinden kopmamıştı.

Fakat 11. turda, altıncı viraja geldiğinde motosikletinin kontrolünü kaybetti ve kaza yaptı. Yarışın ardından konuşan Rins, çizginin dışına çıkması nedeniyle böyle bir olay yaşamayı beklediğini dile getirdi.

Rins, "Valensiya'daki yarış kesinlikle büyük şanssızlıktı. Sezonu bu şekilde bitirmek üzüntü verici çünkü tempomuz gayet iyiydi."

"Bir hata yaptım ve biraz çizgiden çıktım, biraz genişten döndüm."

"Kazadan önce bunun yaşanmasını bekliyordum çünkü iyi bir çizgide değildim."

"Fakat olan oldu. Pecco ve Martin'in arkasında olmak oldukça zordu."

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP crash Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

"Fakat bu sezonu bitireceğiz ve yeni motosikleti denemek için Jerez testine gideceğiz. Sonrasında gelecek yıl savaşın içerisinde olabilecek miyiz göreceğiz." dedi.

Bu, Rins'in bu sezonki beşinci yarış kazası oldu ve bunların hepsi, iyi pozisyonlar için savaşırken yaşandı.

2022'de bunun yaşanmaması için kışın ne yapabileceği sorulduğunda Rins, "Önemli olan kazayı analiz etmemiz ve neden düştüğümü keşfetmemiz."

"Göreceğiz. Bir sonraki sezon için bu yıldan çok şey öğrenmeliyiz."

"Bu kez doğru çizgide değildim. Fren basıncı gayet iyiydi ama biraz daha açıya sahiptim." dedi.

Rins, 2021 sezonunu sadece 99 puanla 13. sırada bitirirken, tüm yıl boyunca sadece bir podyum almış oldu.

2020'de şampiyonluğa ulaşan Suzuki ise bu yıl hiç yarış kazanamadı.