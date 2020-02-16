Rins: “Suzuki, olmasını istediğim yerde”

Rins, testleri liderin sadece 0.101 saniye gerisinde üçüncü tamamlarken, takım arkadaşı Joan Mir 0.382 saniye geride 11. olmuştu.

Ancak her ikisi de testin son gününde çok güçlü yarış simülasyonları tamamladılar ve özellikle Rins’in temposu rakip takımların dikkatini çekti.

Çeşitli GSX-RR şasilerini, süspansiyon parçalarını ve elektronik ayarlarını denemeyi içeren test programı hakkında konuşan Rins, sürüşlerin olumlu olduğunu belirtti.

Rins, “İki, üç şasi denedik, süspansiyon, lastik ve bazı elektronik şeyler denedik ve her şey olumluydu.”

“İlk iki gün oldukça mutluydum. Ve pazar günü yeni lastiklerle hızlı bir tur atabildim ve bu bizim için önemliydi.”

“Ayrıca standart şasi ve yeni şasi arasında yedi turluk bir karşılaştırma yaptık. 1:59’lu turlar atabildim veni şasiyle biraz daha rahattım.”

“Artık mühendisler sonuçları analiz ediyorlar, ancak elbette Katar’da da işlerin iyi gidip gitmeyeceğini deneyip göreceğiz.” ifadelerini kullandı.

Testten sonra daha iyimser olup olmadığı sorulduğunda ise Rins, “Elbette. Olmak istediğim yerdeyiz.” dedi.

Mir de Rins’in düşüncelerini tekrarladı ve yeni şasinin “her alanda” daha iyi olduğunu söyledi.

Mir, “Düzlük hızı, en güçlü noktamız değil ve muhtemelen geliştirilmesi gereken alanlardan biri.”

“Ancak bu pistte, bu şartlarda çok fazla zorluk yaşıyor gibi görünmüyoruz, bu gerçekten önemli. Umarım Katar’da, buradaki kadar az zorlanırız.” şeklinde konuştu.

Uydu Suzuki projesi yine ertelendi

Suzuki takım patronu Davide Brivio, Hamamatsu merkezli markanın en erken 2022’ye kadar bir uydu takımına sahip olmayacağını belirtti.

Avintia’nın Ducati ile ortaklığını genişletmesi ile birlikte Suzuki, müşteri ekibi bulamamış oldu.

Motorsport.com’a konuşan Brivio, “Uzun bir süredir uydu takımından bahsediyoruz, ancak bunu biraz daha erteleyeceğiz.”

“Suzuki’nin yaklaşımı, Dorna ile yeni kontratın başlayacağı yıl olan 2022’yi beklemek yönünde. Henüz hazırlanmıyoruz, ilk olarak gridde yer alacak olan takımlardan biriyle anlaşma yapmalıyız.” dedi.