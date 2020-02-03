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MotoGP / Son dakika

Rins, Suzuki ile yeni anlaşmaya çok yakın

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Rins, Suzuki ile yeni anlaşmaya çok yakın
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
3 Şub 2020 10:33

Yamaha'nın yaptığı anlaşmaların ardından Alex Rins ile Suzuki arasındaki sözleşme görüşmelerinde sona gelindi ve İspanyol sürücünün en az 2022 sonuna kadar Japon üreticide kalması bekleniyor.

Yamaha, geçtiğimiz günlerde 2021 yılı için Maverick Vinales ile Fabio Quartararo ikilisiyle mücadele edeceğini açıklamıştı ve bu anlaşmaların ardından Suzuki için pazardaki alternatif sayısı azaldı. Bu açıdan Suzuki yöneticileri, sürücülerinin geleceğini mümkün olan en kısa sürede çözmek istiyorlar.

Yöneticiler aylardır, mevcut anlaşmayı 2022 sonuna kadar uzatmak için Rins'le görüşüyorlar ve imzalar yakında atılacak gibi görünüyor.

Motorsport.com'a konuşan Suzuki sözcüsü, "İki taraf, son detayları noktalamak için çalışıyor ve bu konuda oldukça olumluyuz." dedi.

Joan Mir içinse durum biraz farklı çünkü önceliği takımda kalmak olsa bile şimdiye kadar çok fazla görüşme yapılmamış gibi görünüyor.

Diğer tarafta Andrea Dovizioso ile Danilo Petrucci'ye sahip olan Ducati de gelecek yıl için seçeneklerine bakıyor. İtalyan sürücüsü Dovizioso, sezon başlangıcından sonra 34 yaşına girecek ve geçen yıl aldığı zaferlere rağmen İtalyan üreticinin beklentilerin karşılayamamış gibi görünüyor.

Danilo Petrucci ise geçen yıl başlangıçta iyi bir performans gösterse de, sonradan istediği performansı gösteremedi ve şimdi iki sürücünün durumu da belirsiz. Johann Zarco ve Jack Milleri, Ducati fabrika takımında yarışmak için bekleyen isimlerden bazıları.

Marc Marquez'in, kardeşi Alex'le birlikte mücadele edeceği Honda'dan ayrılması beklenmiyor ve hatta tarafların önümüzdeki aylarda yeni anlaşma imzalaması bekleniyor.

Aprilia'ya bakıldığında ise Andrea Iannone'nin lisansı, kanında yasaklı madde bulunduğu için askıya alındı ve eğer uzun vadeli bir ceza alırsa İtalyan üreticinin bir çözüm bulması gerekecek. Zaten arayış içerisindeler. Aynı zamanda Aleix Espargaro'yu da takımda kalmaya ikna etmek zorunda kalacak.

Pol Espargaro ise KTM'de iyi bir performans gösteriyor ve 2020 sonunda takımıyla devam etmemesi sürpriz olacak.

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Pilotlar Alex Rins
Editör Oriol Puigdemont

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