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Rins: “Suzuki ile görüşmeler geçen sene başlamıştı”

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Rins: “Suzuki ile görüşmeler geçen sene başlamıştı”
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör
25 Nis 2020 13:36

Alex Rins, Suzuki ile yeni sözleşme görüşmelerinin geçtiğimiz sene Nisan ayında başladığını söyledi.

İki MotoGP yarış galibi Rins, geçtiğimiz hafta Suzuki ile iki yıllık yeni bir sözleşme imzaladığını açıklamıştı.

Perşembe günü çevrimiçi bir basın toplantısında konuşan Rins, Suzuki ile görüşmelerin ne kadardır devam ettiğini açıkladı.

Rins, “Suzuki ile görüşmelere, 2019 Arjantin yarış hafta sonunda başladık. Orada, sonraki iki sene için görüşmelere başladık ve yaklaşık bir, iki hafta önce anlaşmayı imzaladık.”

“Beklememiz gerekiyordu, çünkü Japonya’daki fabrikada onay vermesi gereken birçok kişi vardı.”

“Koronavirüs bazı şeyleri değiştirdi. Suzuki ile devam edeceğimi, podyuma çıktığım bir yarışta açıklamayı istemiştim. Ancak şu an durum bu şekilde.” dedi.

Rins, Suzuki’nin kendisi için ikinci bir aile gibi olduğunu ve takımın güçlü bir test dönemi sonrasında 2020 için büyümesi konusunda ikna olduğunu söyledi.

İspanyol sürücü ayrıca Suzuki dışında da seçenekleri olduğunu, ancak başka takımlarla hiç görüşme yapmadığını söyledi.

“Suzuki ile anlaşma imzaladım, çünkü aynı insanlarla, aynı mekanikerlerle olmak istiyorum.”

“Yarışlara gittiğimde elbette ailemi, köpeklerimi, kız arkadaşımı özlüyorum.”

“Ancak yarışlara gitmek benim için zor olmuyor, çünkü Suzuki benim ikinci ailem. İlişkimiz çok iyi.”

“Bir başka konu ise, 2020 için büyümeleri.”

“Sezon öncesi testlerde, geliştirmelerini istediğim şeyleri denedim. Bundan ötürü çok mutluyum. Başka bir takımla oturup konuşmadık. Elbette başka seçeneklerim de vardı.”

“Başka seçeneklerim de olduğu için şanslı olduğumu söyleyebilirim. Ancak 2021 hakkında diğer takımlarla konuşmadık.”

Suzuki’nin, Joan Mir’in de sözleşmesini iki yıl uzatması bekleniyor.

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Editör Lewis Duncan

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