Rins: "Suzuki bu zaferi hak etti"

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Suzuki, bu yılın ilk bölümünde MotoGP'den ayrılacağını açıklamış ve Joan Mir'le şampiyonluğa ulaşmasından sadece 2 yıl sonra seriden ayrılacağını duyurarak birçok kişiyi şaşırtmıştı.

Bu ayrılık açıklamasının ardından Suzuki'nin form grafiğinde ciddi bir düşüş yaşandı ve Rins, Nisan ayındaki Birleşik Devletler Grand Prix'sinden bu yana podyuma çıkamıyordu.

Bugünkü yarışa 10. sıradan başlayan Rins, Franceso Bagnaia ve Marc Marquez'le mükemmel bir şekilde mücadele etmesinin ardından zafere ulaşarak, 2022 sezonunda yarış kazanan 7. farklı isim oldu.

2023 yılında LCR Honda'ya geçecek olan Rins, 2022 sezonunda asla "pes etmeyen" Suzuki'yi övdü ve bu galibiyeti onlara adadı.

"Takım olarak gelecek yıl şampiyonada olmayacağımızı bilmek bizim için kolay değildi. Bu yüzden kötü yarışlar geçirdik. Bazı kazalara karıştım, Montmelo'daki kazada elimi kırdım."

"Burada en önemli şey asla pes etmemekti, hiçbir zaman havlu atmadık. Bu galibiyeti hak ettik. Bu zafer tüm takım için. Gelecek yıl için bazı kontratlar, işler bulanlar ve gelecek yıl için kontratı olmayanlar [takım personeli]; bu galibiyet onlar için."

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Rins, 27 turluk yarışın bazı bölümlerinde liderliğe yükseldi. İspanyol sürücü, "öndekiler biraz fazla yavaş gittiğinden" liderliğe çıktığında arayı açmak istemiş ama düzlükte sürekli olarak geçilmesinin ardından stratejisini değiştirmiş.

"Starttan itibaren iyi hissediyordum, arka lastiğimi iyi bir şekilde koruyabildim. Pecco ya da yarışın başında Jorge'nin arkasındayken, onların biraz yavaş sürdüğünü fark ettim."

"Onların yavaş gittiğini fark ettikten sonra, önlerine geçerek bir ara açmaya çalıştım ama beni düzlüklerde geçtiler. Ben de onların arkasında kalarak yarışın sonuna biraz daha lastik saklamaya karar verdim."

"Son tura ikinci sırada başlarsam, 1 ve 2. viraj arasında Pecco'yu geçme şansım olabileceğini biliyordum."