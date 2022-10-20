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MotoGP / Malezya GP Haberler

Rins: "Suzuki MotoGP'den neden ayrıldı hâlâ anlamıyorum"

Alex Rins, geçtiğimiz hafta sonu Avustralya'da zafere ulaşan Suzuki'nin sezon sonunda MotoGP'yi neden bıraktığını hâlâ anlamıyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Rins: "Suzuki MotoGP'den neden ayrıldı hâlâ anlamıyorum"
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2011'in sonunda mali sebepler nedeniyle MotoGP'ye veda eden Suzuki, 2015'te seriye geri dönmüştü ve gelecek yıl tekrar ayrılacaklar.

Bu şoke edici hamleyi mayıs ayında duyuran Japon şirket, aldıkları karar için mali sebepleri ve pazar eğilimlerindeki değişiklikleri işaret etti.

Bu karar Suzuki yarış takımı için şoke ediciydi ve hem Alex Rins hem de Joan Mir kendilerine yeni koltuk aramak zorunda kaldı.

Suzuki'nin seriden ayrılacağı haberi, Ağustos ayında resmileşirken, Rins yeni sezon için LCR Honda ile, Mir ise Honda fabrika takımıyla anlaştı.

Bu hafta Sepang'da yapılacak Malezya GP'si öncesinde Suzuki'nin kararını anlayıp anlamadığı sorulduğunda şöyle yanıt verdi: "İçtenlikle söylüyorum, hayır."

"Bazı yarışlarda Toshihiro-san ile birlikteydim ama ona doğrudan takımı neden kapattıklarını sormadım."

"Misano'da tüm ekiple, başkanla ve bazı Japon çalışanlarla akşam yemeği yedi ve durumdan çok etkilendi."

"Yani, bilmiyorum. Bildiğim tek şey gelecek yıl Suzuki'nin artık şampiyonada olmayacağı."

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

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