Rins: "Cesur davranarak hızımı artırdım"

Alex Rins, cuma günü ortaya koyduğu güçlü performansın ardından sıralama turlarının son bölümüne doğrudan kalma hakkı kazanmıştı.

Ancak üç kez yarış galibi, cumartesi günü sıralama turlarında daha fazlasını yapmakta zorlandı ve 0.718 saniye geride dokuzuncu oldu.

Seansın ardından konuşan Suzuki sürücüsü, "Harika değil, ama kötü değil. Dün [Cuma] ile karşılaştırıldığında durum biraz daha zordu, dün biraz daha kolay ilerleyebiliyordum."

"Bugün pistin durumunun biraz farklı olup olmadığını bilmiyorum ama durum bizim için daha zordu."

“Motosiklet açısından baktığımızda elektroniği biraz geliştirdik ve kendim de biraz ilerledim."

"Bu sayede biraz daha yakın görünüyor. Fakat yarın iyi bir başlangıç ​​ve iyi bir ilerleme yapmak için çaba göstereceğiz."

"Yine de kolay değil ve liderin 0,7 saniye uzağındayız. Fakat biraz daha cesur davranarak hızımı az da olsa artırabildim." dedi.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Yarış hakkında yorum yapan Rins, gerçek güç düzeninin hâlâ belirsiz olmasından ötürü belli bir strateji yapmanın" zor" olduğunu kabul ediyor.

"Yarın çok yakın olacak. Mühendisimle biraz plan yapmaya çalışıyorum fakat bunu yapmak çok zor, çünkü hâlâ diğerlerinin hızı net değil."

“Tüm yarışı 1:54'lü zamanlarla geçirmenin çok zor olacağını düşünüyorum."

“Bu yüzden, elbette bir strateji yapmamız gerekiyor, çünkü başlangıçta çok fazla zorlarsak, lastikleri yok edeceğiz."

“Bu plan işe yaramazsa, B planı tam gaz gitmek olacak. Bu sonuçlara baktığımızda, benim için kesinlikle bir podyum olmayacak gibi görünüyor."

"Ancak yarışta her şey değişebilir. Dördüncü antrenmanda, lastiklerdeki turlar çok iyi bilmeden söylüyorum ama iki Ducati arkamdaydı. Yamaha ise çok güçlüydü."

"Yarış için nasıl bir tahmin yapabileceğimizi bilmiyoruz. Bildiğimiz şey dördüncü antrenmanda oldukça kolay bir sürüş yaptığım. Bu yüzden rahatım ve yarın için güçlü hissediyorum.”