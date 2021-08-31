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MotoGP / Britanya GP Haberler

Rins, Silverstone'daki podyumdan sonra kaza yapma korkusunu yenmiş

Ekleyen:
Yardımcı Editör:
German Garcia Casanovs
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Alex Rins, son MotoGP yarışlarında kaza yapmaktan korktuğunu fakat Britanya Grand Prix'sinde podyuma geri döndükten sonra bunu yendiğini belirtti.

Rins, Silverstone'daki podyumdan sonra kaza yapma korkusunu yenmiş

Suzuki sürücüsü, sezon başında podyuma giderken kaza yaptığı Portekiz'den İtalya GP'ye kadarki dört yarışın hepsinde çeşitli kazalara karıştı ve bu da şampiyonluk umutlarının sona ermesine neden oldu.

Katalonya GP öncesi kolunu kıran Rins, Almanya ve Hollanda'da 11., Steiermark'ta 7. ve Avusturya GP'de ancak 14. olabildi.

Bu yıl Britanya GP'ye kadar hiç podyuma çıkamayan Rins, geçen hafta sonu Silverstone'dan 10. sıradan başladığı yarışta güçlü bir performans ortaya koydu ve ikinci olarak bu olumsuz seriyi bozdu.

Silverstone'daki yarışından sonra konuşan Rins şöyle dedi: “Yeniden 2019'daki Rins'i ortaya çıkardık!"

"Çok mutluyum çünkü sezon başından beri hoş anlar yaşamadık. Ön taraftaki pozisyonlarda yarışırken çok fazla kazaya karıştık."

“Yaz arasından sonra her şeye baştan başladı. Avusturya ile döndük fakat bu pist bana uymuyordu."

"Şimdi bir kez daha bu seviyede olduğumu ve ikinci bitirebileceğimi söyleyebiliyorum. Avusturya'da da denedim fakat pist bana yardımcı olmadı.

"[Cumartesi günü] takımla konuşuyordum ve fark ettik ki motosikleti sürerken keyif almanız ve korkmamanız gerekiyor."

"Belki [yarışmaktan] korkmuyordum ama kaza yapmaktan ve başarısız olmaktan çok korkuyordum ve şimdi bundan kuruldum."

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Dorna

Rins, sıralama turlarını daha yukarılarda tamamlayabilseydi, yarış galibi Fabio Quartararo'yu zorlayabileceğini  düşünüyor. Fakat yarışın bir noktasında lastiklerini çok fazla şey harcadığını fark ettiği için, Fransız sürücüyü kovalamaktan vazgeçtiğini de ekledi.

Rins, "Fabio'nun [Quartararo] bu kadar erken arayı açması üzücüydü."

"Eğer gridin bu kadar gerisinden başlamamış olsaydık belki de onunla kalabilirdik".

"Ona yaklaşmayı denedim ama lastikleri çok fazla zorladığımı görünce [bu şekilde] yarışın sonunu göremeyeceğimi fark ettim. Bu yüzden sabit bir tempoda kalmayı ve podyumu korumayı seçtim." dedi.

Takım arkadaşı ve son şampiyon Joan Mir ise, lastik sorunları yaşamasının ardından yarışı dokuzuncu bitirdi.

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