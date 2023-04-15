Rins şikayetçi: "Honda benden çok az faydalanıyor"

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Suzuki'nin 2022 sezonunun sonunda MotoGP'den ayrılmayı seçmesinin ardından yeni bir maceraya atılmak zorunda kalan Rins, Honda ile iki yıllık anlaşma imzaladı ve LCR Honda yollarını tuttu.

Yeni sezon gerek Marc Marquez ve Joan Mir'in sakatlık sorunları, gerek RC213V'nin genel rekabet eksikliği nedeniyle Honda için kötü başlarken, Rins iki yarışın ardından 13 puanla 12. sırada ve en iyi Honda sürücüsü konumunda.

Arjantin'de Rins'in o zamana kadar Marquez tarafından kullanılan bir şasiyi denemesine izin verildi, ancak eski takım arkadaşı Mir'in şasisini denemesine izin çıkmadı.

Bu durumdan şikayetçi olan Rins'e göre Honda kendisinden yeterince faydalanmıyor.

Rins, "Honda'nın bana çok az güvendiğini hissediyorum; kendimi kullanılmamış hissediyorum."

"Arjantin'de yaşananlar buna küçük bir örnek. Marc'ın şasisini test ettikten sonra, genel bir fikir edinmek için Mir'inkini de test etmeme izin verip vermeyeceklerini sordum."

"Test etmek için doğru zaman olduğunu düşündüm. Yedek şasileri olmasına rağmen hayır dediler.

"Onlarla konuşmaya çalıştım ama çok katılar. Beni dinlemedikleri için değil, benden faydalanmadıkları için." dedi.

Alex Rins, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Geçtiğimiz Kasım ayında Valencia'da motosikletle yaptığı ilk testten bu yana 2023 RC213V'deki potansiyeli gördüğünü söyleyen Rins, motosikleti geliştirmek için farklı şeyler deneyebilmek açısından ellerinin "bağlı" olduğunu da ekledi.

Rins, "Diğer Honda sürücülerini küçümsemek istemem ama Kasım ayında Valencia'da motosikleti sürdüğümde, motosikletin potansiyeli olduğunu söylemiştim," dedi.

"Frenlemede çok rekabetçi, hızlanma ve yatışta kavrama gibi küçük şeyleri ayarlamamız gerektiği ise doğru."

"Ancak hangi değişiklikleri yapacağımıza, hangi konfigürasyonu kullanacağımıza Honda karar veriyor."

"Marc ya da Joan'dan farklı şeyler denemek ya da farklı bir konfigürasyon kullanmak anlamında ellerimin biraz bağlı olduğunu görüyorum."