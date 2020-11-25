Rins şampiyona üçüncülüğünü kaybedeceğini düşünmüş

Suzuki sürücüsü, 2020 sezonunun son yarışına Franco Morbidelli'yi geçerek ikinci olma hedefiyle geldi.

Ancak Rins, Morbidelli'nin üçüncü olarak podyuma çıkmasıyla ikincilik savaşını kaybetti. Yarışta sert asimetrik arka lastik tercih eden dört sürücüden birisi olan İspanyol sürücü, yarışın son bölümüne doğru rakiplerine tek tek geçildi ve bir noktada şampiyona üçüncülüğünü dahi kaybetmek üzereydi.

Sonunda sezonu dört puan farkla üçüncü bitiren Rins, "Sezon başındaki iniş ve çıkışlar göz önüne alındığında, şampiyonanın gidişatından memnun kaldım."

"Son yarışta arka lastiği iyi şekilde seçemediğimiz için üreticiler şampiyonluğu için savaşamamak ve sürücüler şampiyonasında kincilik için mücadele edememek üzüntü vericiydi. Başlangıçta iyi gidiyordum ama birkaç tur geçtikten sonra sol virajları dönememeye başladım."

“Yarışın gidişatından ötürü şampiyonayı üçüncü dahi bitiremeyeceğimi düşündüm. Pozisyon kaybettiğimi ve Pol'ün önde olduğunu görünce, dördüncü veya beşinci bitireceğimi düşündüm."

"Bu yüzden yarışın ardından garaja gelip, üçüncü olduğumu duyunca, bu kesinlikle harika bir haberdi." dedi.

2020'de yarış kazanan dokuz sürücüden biri olan Rins, sezonuna 10 üzerinden 8,5 puan verdiğini söyledi ve yılın başında yaşadığı omuz sakatlığının kendisini daha güçlü bir sürücü yaptığını belirtti.

"Sakatlıktan sonra gösterdiğim çabayı devam ettiriyorum. Savaşmayı öğrendim ve şampiyonanın o bölümünde yaşadığımız kötü zamanlar beni çok daha güçlü hale getirdi. Değiştireceğim şeyler, Le Mans ve Avusturya'da yaşadığımız kazalardan bazıları olabilirdi."

“Şahsen ben sezonuma 8,5 veriyorum. Geçen sene dördüncü olmuştum ve bu yıl bunu geliştirmeyi başardım. Kendime 10 puan verebilmem için ikinci olmalıydım, ama bunu başaramadık. "