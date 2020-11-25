MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Fransa GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Portekiz GP
20 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Portekiz GP / Son dakika

Rins şampiyona üçüncülüğünü kaybedeceğini düşünmüş

paylaşım
yorumlar
Rins şampiyona üçüncülüğünü kaybedeceğini düşünmüş
Ekleyen:
Yardımcı Editör: Matteo Nugnes
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Alex Rins, 15. sıraya kadar gerilediği Portekiz GP'de şampiyona üçüncülüğünü kaybedeceğini düşündüğünü kabul ediyor.

Suzuki sürücüsü, 2020 sezonunun son yarışına Franco Morbidelli'yi geçerek ikinci olma hedefiyle geldi.

Ancak Rins, Morbidelli'nin üçüncü olarak podyuma çıkmasıyla ikincilik savaşını kaybetti.  Yarışta sert asimetrik arka lastik tercih eden dört sürücüden birisi olan İspanyol sürücü, yarışın son bölümüne doğru rakiplerine tek tek geçildi ve bir noktada şampiyona üçüncülüğünü dahi kaybetmek üzereydi.

Sonunda sezonu dört puan farkla üçüncü bitiren Rins,  "Sezon başındaki iniş ve çıkışlar göz önüne alındığında, şampiyonanın gidişatından memnun kaldım."

"Son yarışta arka lastiği iyi şekilde seçemediğimiz için üreticiler şampiyonluğu için savaşamamak ve sürücüler şampiyonasında kincilik için mücadele edememek üzüntü vericiydi. Başlangıçta iyi gidiyordum ama birkaç tur geçtikten sonra sol virajları dönememeye başladım."

“Yarışın gidişatından ötürü şampiyonayı üçüncü dahi bitiremeyeceğimi düşündüm. Pozisyon kaybettiğimi ve Pol'ün önde olduğunu görünce, dördüncü veya beşinci bitireceğimi düşündüm."

"Bu yüzden yarışın ardından garaja gelip, üçüncü olduğumu duyunca, bu kesinlikle harika bir haberdi." dedi.

2020'de yarış kazanan dokuz sürücüden biri olan Rins, sezonuna 10 üzerinden 8,5 puan verdiğini söyledi ve yılın başında yaşadığı omuz sakatlığının kendisini daha güçlü bir sürücü yaptığını belirtti.

"Sakatlıktan sonra gösterdiğim çabayı devam ettiriyorum. Savaşmayı öğrendim ve şampiyonanın o bölümünde yaşadığımız kötü zamanlar beni çok daha güçlü hale getirdi. Değiştireceğim şeyler, Le Mans ve Avusturya'da yaşadığımız kazalardan bazıları olabilirdi."

“Şahsen ben sezonuma 8,5 veriyorum. Geçen sene dördüncü olmuştum ve bu yıl bunu geliştirmeyi başardım. Kendime 10 puan verebilmem için ikinci olmalıydım, ama bunu başaramadık. "

Espargaro: "Sıralama turları yüzünden podyumu kaçırdık"

Önceki haber

Espargaro: "Sıralama turları yüzünden podyumu kaçırdık"
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Portekiz GP
Pilotlar Alex Rins
Takımlar Team Suzuki MotoGP
Editör German Garcia Casanovs

Çok Okunanlar Bugün

Sizin Köşeniz: Alonso'nun dönüşü neden Schumacher'den farklı olacak?
Formula 1 Formula 1 / Blog

Sizin Köşeniz: Alonso'nun dönüşü neden Schumacher'den farklı olacak?

Business Book'a göre en az Giovinazzi, en çok Hamilton maaş alıyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Business Book'a göre en az Giovinazzi, en çok Hamilton maaş alıyor

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS
Formula 1 Formula 1 / Özel Haber

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

Razgatlıoğlu: "2021 Yamaha motosikleti çok güçlü olacak"
World Superbike World Superbike / Son dakika

Razgatlıoğlu: "2021 Yamaha motosikleti çok güçlü olacak"

Schumacher, F2'nin son yarışları için hazır
FIA F2 FIA F2 / Son dakika

Schumacher, F2'nin son yarışları için hazır

Wolff: "Hamilton'ın mesajlarıyla ilgili kutuplaştırıcı olması sorun değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Hamilton'ın mesajlarıyla ilgili kutuplaştırıcı olması sorun değil"

Villeneuve: "Bottas da Hamilton'la aynı araca sahip ama o kazanamıyor"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Villeneuve: "Bottas da Hamilton'la aynı araca sahip ama o kazanamıyor"

Vettel: "Ferrari'nin tek sorunu motor değil"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Vettel: "Ferrari'nin tek sorunu motor değil"

Son Haberler

Rins şampiyona üçüncülüğünü kaybedeceğini düşünmüş
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Rins şampiyona üçüncülüğünü kaybedeceğini düşünmüş

Espargaro: "Sıralama turları yüzünden podyumu kaçırdık"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Espargaro: "Sıralama turları yüzünden podyumu kaçırdık"

Rossi, Yamaha fabrika takımına olan vedasının ardından "duygusal"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Rossi, Yamaha fabrika takımına olan vedasının ardından "duygusal"

Aprilia, 2021'de Savadori veya Smith'le yarışacak
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Aprilia, 2021'de Savadori veya Smith'le yarışacak

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Sizin Köşeniz: Alonso'nun dönüşü neden Schumacher'den farklı olacak?

17s
2
Formula 1

Business Book'a göre en az Giovinazzi, en çok Hamilton maaş alıyor

15s
3
Formula 1

Formula 1'i tanıyalım: Geçiş ve DRS

5 Oca 2018
4
World Superbike

Razgatlıoğlu: "2021 Yamaha motosikleti çok güçlü olacak"

16s
5
FIA F2

Schumacher, F2'nin son yarışları için hazır

1g

Son Haberler

Rins şampiyona üçüncülüğünü kaybedeceğini düşünmüş
MOTOGP

Rins şampiyona üçüncülüğünü kaybedeceğini düşünmüş

Espargaro: "Sıralama turları yüzünden podyumu kaçırdık"
MOTOGP

Espargaro: "Sıralama turları yüzünden podyumu kaçırdık"

Rossi, Yamaha fabrika takımına olan vedasının ardından "duygusal"
MOTOGP

Rossi, Yamaha fabrika takımına olan vedasının ardından "duygusal"

Aprilia, 2021'de Savadori veya Smith'le yarışacak
MOTOGP

Aprilia, 2021'de Savadori veya Smith'le yarışacak

Savadori, geçici 2021 MotoGP katılımcı listesinde Aprilia kadrosunda yer aldı
MOTOGP

Savadori, geçici 2021 MotoGP katılımcı listesinde Aprilia kadrosunda yer aldı

Son Videolar

MotoGP Efsanesi - Randy Mamola 01:20
MotoGP
11 Kas 2020

MotoGP Efsanesi - Randy Mamola

MotoGP Teruel GP: Start Gridi 00:38
MotoGP
24 Eki 2020

MotoGP Teruel GP: Start Gridi

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP
18 Eki 2020

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları 01:55
MotoGP
17 Eki 2020

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları

MotoGP Start Gridi: Fransa GP 00:38
MotoGP
10 Eki 2020

MotoGP Start Gridi: Fransa GP

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

  • İlan
  • İletişim
  • Yakuplu Mahallesi Kavaklı Caddesi
    Güney Konakları A Blok Kat:3 Daire:5
    Beylikdüzü İstanbul
© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.