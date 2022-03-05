Rins: "Rahatlarsak batarız"

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Rins, Katar'da gerçekleştirilen cuma antrenmanlarında 1:53.432'lik turuyla en iyi zamana imza atarken, takım arkadaşı Joan Mir üçüncü sırada yer aldı.

Rins, motordaki gelişim eksikliği nedeniyle mahvolan 2021 sezonunda sık sık kaza yaptı ve sezonu sadece bir podyumla noktaladı. Joan Mir ise, şampiyonluğunu savunduğu yılda, şampiyonayı üçüncü bitirdi.

Fakat Suzuki, 2022 motosikletiyle, özellikle de motoruyla kış boyunca büyük bir ilerleme kaydetmeyi başardı. Cuma günü Suzuki motosikletinin hız ölçüm noktasında 355.2 km/s hıza çıktığı görüldü.

Üç galibiyeti bulunan Rins, artık düzlüklerde rahat bir nefes alabildiğini fakat Suzuki'nin çalışmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Cuma günü konuşan Rins, "Suzuki çok iyi çalıştı ve şu anda kendimizle ilgili büyük bir güvene sahibiz."

"Fakat Suzuki'nin zorlamaya devam etmesi gerekiyor. Motor tarafında iyi iş çıkarsalar da, eğer biraz rahatlarlarsa sıçarız."

"Yine de bugün genel olarak oldukça iyi geçti, düzlükte öndekileri takip etmeye çalıştım ve hissiyatım iyiydi."

"Hava koridorunda kalabiliyordum ve bu sayede en azından düzlükte nefes alabiliyoruz."

"Önceden düzlüklerde nefes alamazdık çünkü etrafa bakmamız gerekirdi. Yine de yarışta neler olacağını görmek lazım." dedi.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Joan Mir ise yeni motorun sahip olduğu hızın, Suzuki'nin güç açısından geçen yıl yaşadığı sorunları yaşamayacağı anlamına geldiğini ve yeni GSX-RR'ın işlerini kolaylaştırdığını belirtti.

Motorsport.com'a konuşan Mir, 2022 motosikletinin kendisini iyimserliğe itip itmediği sorulduğunda, "Elbette asla tamamen rahatlamıyorum."

"Her zaman daha fazlasını ve daha fazlasını istiyorum. Bu benim karakterimin bir parçası. Fakat harika bir sezon geçirmek adına ilk adımı attık."

"Bu da bize güven veriyor çünkü en yüksek hızı net şekilde geliştirdik. Bu, geçen yılın aksine artık bu alanda tüm bu sorunları yaşamayacağımız ve muhtemelen düzlüklerde savunma yapabileceğimiz anlamına geliyor."

"Yani bunun bir ilk adım olduğunu söylemek mümkün. Tabii ki sıralama performansını da geliştirmemiz gerekiyordu, bu da zayıf olduğumuz bir başka alandı."

"Geçen yıl yaptığımız tüm çalışmalar, testlerde yaptıklarımız ve daha fazla güce sahip olmak, şimdi işlerimizi daha kolaylaştırıyor. Bu sayede daha hızlı tur zamanları yapabiliyoruz. Bu açıdan evet, çok mutluyum." dedi.