Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Sürücüler ve takımlar, sürüş yüksekliği cihazları konusunda ikiye bölündüler
MotoGP / Katar GP Haberler

Rins: "Rahatlarsak batarız"

Katar Grand Prix'sinde cuma antrenmanlarının en hızlısı olan Rins, Suzuki'nin en yüksek süratte kaydettiği ilerlemeden memnun olduğunu fakat biraz gevşerlerse "s*çacaklarını" söylüyor.

Rins: "Rahatlarsak batarız"
Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Şef Editör
Haberi dinle

Rins, Katar'da gerçekleştirilen cuma antrenmanlarında 1:53.432'lik turuyla en iyi zamana imza atarken, takım arkadaşı Joan Mir üçüncü sırada yer aldı.

Rins, motordaki gelişim eksikliği nedeniyle mahvolan 2021 sezonunda sık sık kaza yaptı ve sezonu sadece bir podyumla noktaladı. Joan Mir ise, şampiyonluğunu savunduğu yılda, şampiyonayı üçüncü bitirdi.

Fakat Suzuki, 2022 motosikletiyle, özellikle de motoruyla kış boyunca büyük bir ilerleme kaydetmeyi başardı. Cuma günü Suzuki motosikletinin hız ölçüm noktasında 355.2 km/s hıza çıktığı görüldü.

Üç galibiyeti bulunan Rins, artık düzlüklerde rahat bir nefes alabildiğini fakat Suzuki'nin çalışmaya devam etmesi gerektiğini söyledi.

Cuma günü konuşan Rins, "Suzuki çok iyi çalıştı ve şu anda kendimizle ilgili büyük bir güvene sahibiz."

"Fakat Suzuki'nin zorlamaya devam etmesi gerekiyor. Motor tarafında iyi iş çıkarsalar da, eğer biraz rahatlarlarsa sıçarız."

"Yine de bugün genel olarak oldukça iyi geçti, düzlükte öndekileri takip etmeye çalıştım ve hissiyatım iyiydi."

"Hava koridorunda kalabiliyordum ve bu sayede en azından düzlükte nefes alabiliyoruz."

"Önceden düzlüklerde nefes alamazdık çünkü etrafa bakmamız gerekirdi. Yine de yarışta neler olacağını görmek lazım." dedi.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Joan Mir ise yeni motorun sahip olduğu hızın, Suzuki'nin güç açısından geçen yıl yaşadığı sorunları yaşamayacağı anlamına geldiğini ve yeni GSX-RR'ın işlerini kolaylaştırdığını belirtti.

Motorsport.com'a konuşan Mir, 2022 motosikletinin kendisini iyimserliğe itip itmediği sorulduğunda, "Elbette asla tamamen rahatlamıyorum."

"Her zaman daha fazlasını ve daha fazlasını istiyorum. Bu benim karakterimin bir parçası. Fakat harika bir sezon geçirmek adına ilk adımı attık."

"Bu da bize güven veriyor çünkü en yüksek hızı net şekilde geliştirdik. Bu, geçen yılın aksine artık bu alanda tüm bu sorunları yaşamayacağımız ve muhtemelen düzlüklerde savunma yapabileceğimiz anlamına geliyor."

"Yani bunun bir ilk adım olduğunu söylemek mümkün. Tabii ki sıralama performansını da geliştirmemiz gerekiyordu, bu da zayıf olduğumuz bir başka alandı."

"Geçen yıl yaptığımız tüm çalışmalar, testlerde yaptıklarımız ve daha fazla güce sahip olmak, şimdi işlerimizi daha kolaylaştırıyor. Bu sayede daha hızlı tur zamanları yapabiliyoruz. Bu açıdan evet, çok mutluyum." dedi.

paylaşım
yorumlar
Sürücüler ve takımlar, sürüş yüksekliği cihazları konusunda ikiye bölündüler
Önceki haber

Sürücüler ve takımlar, sürüş yüksekliği cihazları konusunda ikiye bölündüler
Yorumları görüntüle
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
Sürücüler ve takımlar, sürüş yüksekliği cihazları konusunda ikiye bölündüler Katar GP
MotoGP

Sürücüler ve takımlar, sürüş yüksekliği cihazları konusunda ikiye bölündüler

MotoGP Katar 2. antrenman: Rins, Marquez'in önünde en hızlısı Katar GP
MotoGP

MotoGP Katar 2. antrenman: Rins, Marquez'in önünde en hızlısı

Ducati, motor versiyonuyla ilgili iddialara yanıt verdi Katar GP
MotoGP

Ducati, motor versiyonuyla ilgili iddialara yanıt verdi

Son Haberler

Rins: "Rahatlarsak batarız"
MotoGP MotoGP

Rins: "Rahatlarsak batarız"

Sürücüler ve takımlar, sürüş yüksekliği cihazları konusunda ikiye bölündüler
MotoGP MotoGP

Sürücüler ve takımlar, sürüş yüksekliği cihazları konusunda ikiye bölündüler

MotoGP Katar 2. antrenman: Rins, Marquez'in önünde en hızlısı
MotoGP MotoGP

MotoGP Katar 2. antrenman: Rins, Marquez'in önünde en hızlısı

Ducati, motor versiyonuyla ilgili iddialara yanıt verdi
MotoGP MotoGP

Ducati, motor versiyonuyla ilgili iddialara yanıt verdi

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.