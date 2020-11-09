Rins puan farkına rağmen şampiyonluk için kovalayacak

Suzuki sürücüsü, Pazar günü gerçekleştirilen yarışın 16 turunda lider gitse de takım arkadaşına geçilmekten kurtulamadı.

Mir, Rins'i geride bırakmasının ardından MotoGP'deki ilk zaferini elde etti ve şampiyonada en yakın rakibi takım arkadaşı Rins ve Fabio Quartararo ile 37 puan fark açarak son iki yarış öncesinde büyük avantaj elde etti.

Rins, daha da geriye düşmesine rağmen henüz umudunu kaybetmediğini söyledi.

Rins, "Matematiksel olarak geride alınabilecek 50 puan var."

"Joan harika bir sezon geçiriyor, bir sürü podyum aldı ancak hâlâ mücadelenin içerisindeyim."

"En sonuna kadar farkı kapatmaya çalışacağız." dedi.

Rins, 17. turda 11. virajda açılınca takım arkadaşı rahat bir şekilde geride bıraktı. O andan sonra Mir, Rins'le farkı bir saniyenin üzerine çıkardı ve bu sene ilk zaferini aldı.

Son 5 yarışta 4. podyumunu alan Rins, "Yine podyumda olmak harika. Şampiyona için 20 iyi puan daha kazandık. Bakalım son iki yarış nasıl geçecek. Motosiklet üzerinde çok rahat hissediyorum."

"Yarışın büyük bölümünde gerçekten iyi iş çıkardık ve ikinci olduk."

"Tabii ki birinci olmak isterdim ancak 11. virajda viteste küçük bir hata yaptım. Bu hata birinciliği kaybetmeme neden oldu."

"Joan ile farkı korumaya çalıştım ancak o bana göre biraz daha hızlıydı. Ancak iyi yolda ilerliyoruz." dedi.

Son yarışlarda alınan sonuçlarla Suzuki, 2000'den sonra ilk şampiyonluğunu kazanmaya çok yaklaştı. Bunun dışında dünkü 1-2 sonucu ile 1982'den sonraki ilk duble sonucu elde edildi.