Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Watch Shop Biletler
Önceki / MotoGP İtalya: Bagnaia, Ducati'nin evinde zafere ulaştı
MotoGP / İtalya GP Haberler

Rins: "Nakagami griddeki en tehlikeli sürücülerden biri"

Alex Rins, İtalya GP'sinde yarış dışı kalmasının sebebi olarak gösterdiği Takaaki Nakagami'nin MotoGP'deki "en tehlikeli" sürücülerden biri olduğunu söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Matteo Nugnes
Çeviren:
Altay Gök
Rins: "Nakagami griddeki en tehlikeli sürücülerden biri"
Haberi dinle

Rins ve Nakagami, Mugello'daki yarışın ilk kısımlarında 12. sıra için mücadele ediyorlardı.

Yedinci turda Nakagami'ye iyice yaklaşan ve sola dönülen 11. virajda LCR sürücüsünü geçmeyi deneyen Rins kaza yaparak yarışa veda etti. 

Yarıştan sonra oldukça öfkeli olan Suzuki sürücüsü, hakemlerin Nakagami'yi cezalandırmamasını eleştirdi.

Rins, “Taka hakkında ne hissediyorum? Ne yaptığı konusunda hiçbir fikrim yok. Bir video izledim, çizgiyi aştığı görülebiliyordu."

"Daha önceki turda da aynı virajda, yani 10. ve 11. virajların arasında geçiş yapmaya çalıştım ancak başaramadım. Bu yüzden bir sonraki turda gaza biraz daha basmaya ve onun önünde kalmaya çalıştım, ancak kendisi çizginin dışındaydı ve viraja girdiğimde pozisyonu korumaya çalıştığı için temas ettik."

"Bu, [Johann] Zarco'nun [Marco] Bezzecchi ile yaptıklarının açık bir örneği. Zarco içten atak yaptı ve Bezzecchi pozisyonu kaybetti, bu yüzden ayağını gazdan çekti."

"Dolayısıyla hakemlerin kararını anlamıyorum. Önde olmadığımı, bu yüzden ceza vermeyeceklerini söylüyorlar.

"Sürücülere sorarsanız, Nakagami ikili mücadelelerde pistteki en tehlikeli adamlardan biri. Olan oldu, neyse ki arkamızda kimse yoktu. Ama ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum." dedi.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Rins, olayın bu hafta Katalan Grand Prix'sindeki güvenlik komisyonunda konuşulacağını da sözlerine ekledi.

İspanyol sürücü, “Henüz Taka ile konuşmadım. Bu konunun güvenlik komisyonunda tartışılması gerekiyor, çünkü komiserlerin iyi bir iş yapmadığı açıkça ortada."

"Toplantıya [FIM yarış direktörü] Freddie Spencer ile konuşmak için gidecek ve ona 'dostum, sen eski bir sürücüsün, çok fazla geçiş yaptın ve kural kitabında biri sizi geçtiğinde gaz kesmeniz gerektiğini söyleyen bir düzenleme yok.' diyeceğim. Bu sürücülerin arasındaki bir şey

"Yani, Taka'nın bunu neden yaptığını anlamıyorum, çok ama çok tehlikeliydi. MotoGP'deyiz, böyle yarışmamalıyız." dedi.

paylaşım
yorumlar
MotoGP İtalya: Bagnaia, Ducati'nin evinde zafere ulaştı
Önceki haber

MotoGP İtalya: Bagnaia, Ducati'nin evinde zafere ulaştı

Yorumları görüntüle
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
RNF'nin kararına saygı duyan Yamaha gelecek sene iki motosikletle yarışacak İtalya GP
MotoGP

RNF'nin kararına saygı duyan Yamaha gelecek sene iki motosikletle yarışacak

Kolundan 4. kez ameliyat olacak Marquez, 2022 MotoGP'nin kalan bölümünü kaçırabilir! İtalya GP
MotoGP

Kolundan 4. kez ameliyat olacak Marquez, 2022 MotoGP'nin kalan bölümünü kaçırabilir!

MotoGP, resmi olarak Valentino Rossi'nin 46 numarasını emekliye ayırdı İtalya GP
MotoGP

MotoGP, resmi olarak Valentino Rossi'nin 46 numarasını emekliye ayırdı

Alex Rins Daha fazlası
Alex Rins
Rins: "Ayrılık haberini duyunca gözyaşlarımı tutamadım" Fransa GP
MotoGP

Rins: "Ayrılık haberini duyunca gözyaşlarımı tutamadım"

Suzuki, 2023'te Rins ile devam etmek istiyor Portekiz GP
MotoGP

Suzuki, 2023'te Rins ile devam etmek istiyor

MotoGP Amerika 1. antrenman: Rins lider, Marquez geri döndü Amerika GP
MotoGP

MotoGP Amerika 1. antrenman: Rins lider, Marquez geri döndü

Son Haberler

Rins: "Nakagami griddeki en tehlikeli sürücülerden biri"
MotoGP MotoGP

Rins: "Nakagami griddeki en tehlikeli sürücülerden biri"

MotoGP İtalya: Bagnaia, Ducati'nin evinde zafere ulaştı
MotoGP MotoGP

MotoGP İtalya: Bagnaia, Ducati'nin evinde zafere ulaştı

RNF'nin kararına saygı duyan Yamaha gelecek sene iki motosikletle yarışacak
MotoGP MotoGP

RNF'nin kararına saygı duyan Yamaha gelecek sene iki motosikletle yarışacak

Oliveira: "KTM, 2023'te Tech3'e geçmemi teklif etti"
MotoGP MotoGP

Oliveira: "KTM, 2023'te Tech3'e geçmemi teklif etti"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.