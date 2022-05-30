Rins: "Nakagami griddeki en tehlikeli sürücülerden biri"

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Rins ve Nakagami, Mugello'daki yarışın ilk kısımlarında 12. sıra için mücadele ediyorlardı.

Yedinci turda Nakagami'ye iyice yaklaşan ve sola dönülen 11. virajda LCR sürücüsünü geçmeyi deneyen Rins kaza yaparak yarışa veda etti.

Yarıştan sonra oldukça öfkeli olan Suzuki sürücüsü, hakemlerin Nakagami'yi cezalandırmamasını eleştirdi.

Rins, “Taka hakkında ne hissediyorum? Ne yaptığı konusunda hiçbir fikrim yok. Bir video izledim, çizgiyi aştığı görülebiliyordu."

"Daha önceki turda da aynı virajda, yani 10. ve 11. virajların arasında geçiş yapmaya çalıştım ancak başaramadım. Bu yüzden bir sonraki turda gaza biraz daha basmaya ve onun önünde kalmaya çalıştım, ancak kendisi çizginin dışındaydı ve viraja girdiğimde pozisyonu korumaya çalıştığı için temas ettik."

"Bu, [Johann] Zarco'nun [Marco] Bezzecchi ile yaptıklarının açık bir örneği. Zarco içten atak yaptı ve Bezzecchi pozisyonu kaybetti, bu yüzden ayağını gazdan çekti."

"Dolayısıyla hakemlerin kararını anlamıyorum. Önde olmadığımı, bu yüzden ceza vermeyeceklerini söylüyorlar.

"Sürücülere sorarsanız, Nakagami ikili mücadelelerde pistteki en tehlikeli adamlardan biri. Olan oldu, neyse ki arkamızda kimse yoktu. Ama ne yapmaya çalıştığını anlamıyorum." dedi.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Rins, olayın bu hafta Katalan Grand Prix'sindeki güvenlik komisyonunda konuşulacağını da sözlerine ekledi.

İspanyol sürücü, “Henüz Taka ile konuşmadım. Bu konunun güvenlik komisyonunda tartışılması gerekiyor, çünkü komiserlerin iyi bir iş yapmadığı açıkça ortada."

"Toplantıya [FIM yarış direktörü] Freddie Spencer ile konuşmak için gidecek ve ona 'dostum, sen eski bir sürücüsün, çok fazla geçiş yaptın ve kural kitabında biri sizi geçtiğinde gaz kesmeniz gerektiğini söyleyen bir düzenleme yok.' diyeceğim. Bu sürücülerin arasındaki bir şey

"Yani, Taka'nın bunu neden yaptığını anlamıyorum, çok ama çok tehlikeliydi. MotoGP'deyiz, böyle yarışmamalıyız." dedi.