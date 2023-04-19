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Rins: "Mutluyum ancak gelişmeye devam etmeliyiz"

LCR Honda ile Amerika GP'sini kazanan ve kariyerinin altıncı galibiyetine ulaşan Alex Rins, memnuniyetini gizlememekle birlikte zihniyet açısından bir değişiklik yaşamayacağını söylüyor.

Lewis Duncan
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Rins: "Mutluyum ancak gelişmeye devam etmeliyiz"

Yeni takımıyla sezona nispeten yavaş bir giriş yapan Rins, kariyerinin ilk galibiyetini elde ettiği COTA'da ise kelimenin tam anlamıyla kanatlandı.

Sıralama turlarını ikinci sırada tamamlayan Rins, sprint yarışında ikinciliği korurken, ana yarıştaysa lider Francesco Bagnaia'yı bir saniye bile rahat bırakmadı ve rakibinin düşmesinin ardından liderliği koruyarak galibiyete ulaştı.

Rins'in galibiyeti, Honda'nın 2021 Emilia Romagna GP'sinden, LCR'ın ise 2018 Arjantin GP'sinden bu yana ilk galibiyetiydi.

Yarışın ardından konuşan Rins, "Çok gururluyum, çünkü tüm hafta sonu harika bir iş çıkardık."

"Dürüst olmak gerekirse mutluyum, nitekim artık iyi bir temelimiz var ve motosiklet oldukça iyi çalıştı, özellikle bu hafta sonu ileriye doğru bir adım attık." 

"Adım adım ilerliyoruz. Yarış o kadar kolay değildi çünkü Pecco'nun temposu gayet iyiydi. Birinci ve ikinci sektörlerde biraz risk alarak aradaki farkı azaltmaya çalışıyordum."

"Sonra kaza yaptı ve o saniyeden sonra sadece odaklanmaya çalıştım, çünkü liderdim ve 'vay canına, hadi yapalım' diyordum!" 

"Bunu başardık ve LCR'ın 100. podyumunu elde ettik, kesinlikle çok şey hak eden bir takım. Yarış bittiğinde kollarını açmış beni bekliyorlardı."

"Önümüzdeki yarışlara aynı zihniyetle, ayaklarımız yere basarak, sıfırdan başlayarak girmeliyiz çünkü motosiklet benim için halen çok yeni."

"Bu yüzden temelimizin üstüne gitmeye ve gelişmeye devam etmeliyiz." dedi.

Alex Rins, Team LCR Honda

Alex Rins, Team LCR Honda

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Daha da ironik olan, Rins dışında hiçbir Honda sürücüsünün damalı bayrağı görememesiydi; nitekim ne takım arkadaşı Takaaki Nakagami, ne Repsol Honda sürücüsü Joan Mir, ne de Stefan Bradl yarışı tamamlayamadılar.

Tıpkı eski takım arkadaşı Rins gibi Honda'ya alışmaya çalışan Mir, "Motosikleti sürmekten keyif aldım. Frenlemede de viraj hızı anlamında önceki günlere göre daha iyiydi." 

"Ancak benim izlenimim, ihtiyacım olan şey için her zaman biraz geciktiğimiz yönünde. Pazar gününe daha iyi başlıyoruz ancak sıralamalarda geride kalıyoruz."

"Yine de motosiklette gerçekten sevdiğim noktalar var ve potansiyel görüyorum."

"Gerçekçi olmak gerekirse, Franco'yu [Morbidelli] geçebilseydim, ilk dört için dahi savaşabilirdim. Berbat durumdayız gibi görünüyor, ancak belki de düşündüğümüzden daha yakınız." dedi.

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