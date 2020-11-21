Rins, MotoGP sezonunun ardından omuz ameliyatı olabilir

Suzuki sürücüsü, Temmuz ayında yapılan İspanya GP sıralama turlarında sağ omzunu kırdı. Bu da sezonun ilk yarışlarında sakatlığı yüzünden tam verimde yarışamadığı anlamına geliyordu.

Rins o günden sonra hiç o omzunun üzerine düşmemişti ancak cuma günü Algarve pistinde ağır bir kaza yaptı ve kırılan omzunun üzerine düştü.

Cuma günü Rins, "İkinci seans tam bir felaketti çünkü üçüncü turumun daha başında küçük bir kaza yaptım."

"S******, sakalığımdan bu yana sağ tarafıma yaptığım ilk kaza oldu ve omzumda biraz ağrı var. Yine de önemli bir şey yok."

"Tüm ikinci seans boyunca sağ virajlarda bu acıyla mücadele ediyordum." dedi.

Kazadan sonra biraz acı çekmesine şaşıran Rins, Portekiz GP'den sonra ameliyata ihtiyacı olup olmayacağını değerlendirmek amacıyla MotoGP doktoru Xavier Mir'i görmek için İspanya'ya gideceğini söyledi.

"Ameliyata gelirsek, planım yarıştan sonra arabaya atlamak ve evime gitmek için Andorra'ya doğru yola çıkmak. Ama Dr. Mir'i görmek ve ameliyata ihtiyacım olup olmadığını analiz etmesi için Barcelona'da duracağım."

"Ve sonra bakacağız, gerekirse en kısa zamanda olacağım.

"İyi bir ekibi var. Tüm ameliyatlarımı o yapıyor, bu yüzden ameliyata ihtiyacım olursa onunla yapacağım."