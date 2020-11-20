Rins: "MotoGP ikinciliği 'hayallerimin gerçekleşmesi gibi' olur"

Bu yıl sezona şanssız şekilde başlayan Alex Rins, bitime bir yarış kala ikinci sıradaki Franco Moribdelli'nin dört puan gerisinde üçüncü sırada yer alıyor ve sezonu ikinci sırada tamamlama ihtimali var.

Rins, sezonu takım arkadaşı Joan Mir'in ardında tamamlayacak olmasına rağmen, eğer sezonu ikinci sırada tamamlayabilirse, "hayalinin gerçekleşeceğini" belirtti.

Rins, "Sezonu ikinci sırada bitirmek elbette gerçekten güzel olur, hayalim gerçekleşmiş olur."

"Hem benim hem de takımım için çok güzel bir sonuç."

“İki veya üç sürücü daha var ve hepsi Yamaha sürücüleri. Bence tüm bu sürücüler çok güçlüler çünkü Yamaha gayet iyi bir iş çıkarıyor."

"İyi sıralama turları çıkarıyorlar. Morbidelli, son yarış Aragon'da çok iyi iş çıkardı ve önde kalmak için kesinlikle %100'ümüzü vermeliyiz." dedi.

Rins, Suzuki ve Mir'le olası bir takım emri için konuştuğunu doğruladı. Dünya şampiyonu, eğer yapabilirse takım arkadaşının şampiyona ikincisi olmasına yardım etmeye çalışacak.

Rins, "Çarşamba günü, akşam yemeğinden sonra Joan ve Davide [Brivio] ile bir görüşme yaptık ve elbette Joan bana yardım etmek için bir şeyler yapabilirse bunu yapacağını söyledi."

"Bunu gerçekten takdir ediyorum, çünkü sonunda o bir rakip. Beni yenmek istiyor ve ben de onu yenmek istiyorum.

"Elbette bana yardım ederse ona minnettar olurum, ama bu yıl yaptığı her şey için ona da teşekkürler."

"Bu yıl süper hızlıydı, ben de hızlı olmaya çalıştım."

"Yenmek isteyeceğiniz ilk kişi takım arkadaşınızdır, bu yüzden yaşadığım kötü anlarda ona bakıyordum ve 'vay canına, Joan iyi bir iş çıkarıyor, bu yüzden benim de aynısını yapmam gerekiyor' diyordum." dedi.

Rins, sezona omzunu kırarak başladı ve sonrasında tempo yakalayana kadar önemli puanlar kaybetti. Sezonun son bölümünde ise çıkışa geçerek bir galibiyet almayı başardı.