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MotoGP / Katalonya GP Haberler

Rins, MotoGP hakemlerine yüklendi

Alex Rins, Takaaki Nakagami'nin kendisini yarış dışı bıraktığı kazanın yarış kazası olarak nitelenmesinin ardından çok sinirli.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Mark Bremer
Çeviren:
Altay Gök
Rins, MotoGP hakemlerine yüklendi
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Suzuki sürücüsü, Francesco Bagnaia ile birlikte Nakagami'nin 1. virajda yaptığı kazadan etkilenen iki isimden biriydi. 

Nakagami'nin motosikletinin havaya savurduğu Rins yere ağır bir iniş yaparken, kaskıyla Bagnaia'nın arka tekerleğine çarpan Nakagami kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Kaza hızlı bir şekilde inceleme altına alındı ve hakemler olayın bir yarış kazası olduğunu belirterek daha fazla işlem yapmamayı tercih etti.

Bu karara bir hayli sinirlenen Rins, hakem heyetinin tamamen değişmesi gerektiğini düşünüyor.

Rins,"Her şeyden önce Taka'nın iyi olduğunu umuyorum çünkü onu hastanede yüzü çok kötü halde gördüm. Ama bu böyle devam edemez, Taka'nın böyle sürmeye devam etmemesi gerek. Rakibinizin yaralanmasını asla istemezsiniz, ancak sınır fazlasıyla aşılmıştı.

"İkincisi ise hiçbir ceza çıkmamış olması kabul edilemez. Yarış kontrolün incelemeyi devam ettirmeme kararı tamamen mantıksız." 

"Mugello'dayken Freddie'ye [Spencer] zaten konuşmuştum. Bence Nakagami geçen yıl [Moto3 yarışçısı Deniz] Oncu'nun aldığı cezanın [yarış yasağı] aynısını almalıydı. Bugün herkes yarış hakemlerinin MotoGP seviyesinde olmadığını gördü.

"Nakagami ile temas sonrası motosikletten kötü şekilde uçtum. Sanırım sol bileğim kırıldı. Şimdi kontroller için Dexeus Hastanesine gideceğim. Fakat durum kötü görünüyor, bileğimi daha fazla hareket ettiremiyorum."

"Hakemlerin aldıkları karar için çok üzgünüm. Bugün inanılmaz bir tempo yakalamıştık ama her şey altüst oldu." dedi.

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing leads, Takaaki Nakagami, Team LCR Honda and Alex Rins, Team Suzuki MotoGP crash, Francesco Bagnaia, Ducati Team behind

Fabio Quartararo, Yamaha Factory Racing leads, Takaaki Nakagami, Team LCR Honda and Alex Rins, Team Suzuki MotoGP crash, Francesco Bagnaia, Ducati Team behind

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Sözlerine devam eden Rins, "Elbette sakatlandım. Saatte 350 kilometre hızla yarışıyoruz, bu bir oyun değil."

“Dediğim gibi hakemler MotoGP seviyesinde değiller. Tüm söyleyebileceğim bu."

"Taka oldukça agresifti, ona yakın sürücülere dokunacağı belliydi. Sonrasında çok geç fren yaptı ve motosikletin önünü kaybetti."

"Bu güvenlik komisyonunda tüm binicilere ve Yarış Direktörü Mike Webb'e Mugello'da olanları gösterdim. Bazı sürücüler 'evet, bu Taka'nın hatası' dedi, bazıları ise 'Rins'in hatası' dedi."

"Ama sonra herkes Komiserler hakkında konuşmaya başladı. İşlerini iyi yapmadıkları kesin, bu çok açık." dedi.

“Elbette hakemlerin değişmesi için baskı yapacağım. Mugello'daki olayı unutalım. Bugün sakatlandım, bir sürücü şampiyonluk için mücadele etme şansını elimden aldı. Ayrıca Pecco da şampiyonluk mücadelesi veriyordu, onun da bu senelik şansı kalmadı gibi." .

"Komiserler kurulundaki kimse işini iyi yapmıyor ve Spencer bu görevi üstlenemeyecek kadar yaşlı olduğunu gösterdi. Görev daha genç isimlere verilmeli, mesela yeni çağda yarışan sürücüler, çoktan emekli olmuş isimler gibi." 

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP crash

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP crash

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Suzuki patronu Livio Suppo da sürücüsüne katılıyor ve kazanın "yarış kazası" olarak nitelenmesini "kabul edilemez" buluyor.

Suppo, "Hakemlerin kararını protesto ettik. Bu onlar için bu yalnızca bir yarış kazasıydı ancak benim için böyle bir olayın yarış kazası olarak görülmesi kabul edilemez."

"Bence hem Alex hem de Pecco, Nakagami'nin yaptığı hatanın ne kadar büyük olduğunu bilmeyi hak ediyor. Bu çok net bir hata."

"Pol ile konuşmalısınız, televizyonda onun oldukça yakınındaydı. Yarış yönetimi böyle bir şeyi yarış kazası olarak görüyorsa bunun üstünde ciddi ciddi düşünmeliyiz, bu kabul edilemez. Bir hata olabilir, ancak gerçekten büyük bir hataydı." dedi.

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