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Rins'in 2023'te Honda'nın uydu takımlarından LCR ile görüştüğünü ilk olarak Motorsport.com haber vermişti.

Rins, Hollanda GP öncesinde Perşembe günkü basın toplantısında rahat bir pozisyonda olduğunu ve birçok iyi seçeneğinin olduğunu söylemişti.

Motorsport.com, Rins'in LCR ile olan anlaşmasının netleştiğini, resmi anlaşmanın birkaç gün içerisinde imzalanıp açıklanacağını öğrendi.

İspanyol sürücü doğrudan Honda ile iki senelik anlaşma imzalayacak ve Honda'nın fabrika motosikletini kullanıp tam destek alacak.

Rins, LCR Honda'dan ayrılacağı açıklanan Alex Marquez'in yerini alacak.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Dün bu konu hakkında konuşan Rins, "Pazar günkü yarışın ardından ya da gelecek hafta bir şey açıklayabilecek miyiz bakalım."

"Aldığım materyaller aynı olacak. LCR ile konuştuk çünkü resmi takıma gitme seçeneği kesin değildi."

"Repsol renklerini giyme fikrini beğenmedim değil. 2013'te ve 2014'te Moto3'te onlarlaydım. Böyle bir ihtimalin olması bile beni heyecanlandırdı."

"Büyük bir mücadele söz konusu. V4 motora geçiş büyük bir değişiklik olacak ancak hazırız. Korkmuyoruz." dedi.

Rins, Suzuki'nin ayrılma kararının ardından kendisi gibi boşta kalan mevcut takım arkadaşı Joan Mir'le yine aynı motosikleti kullanacak gibi duruyor. 2020 MotoGP şampiyonu Mir'in de gelecek sene Honda fabrika takımında Marc Marquez'in takım arkadaşı olması bekleniyor.

Pol Espargaro, 2023'te KTM'ye dönecek ve Tech 3'te yarışacak. Alex Marquez'in adı ise Gresini Ducati ile anılıyor.

İddialara göre Rins'in ilk tercihi 2023 Ducati motosikletini kullanmaktı ancak ona 2022 motosikleti teklif edildi. Rins bunun üzerine eşit motosiklet verecek olan Honda'yı tercih etti.