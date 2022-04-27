Rins: "Kimse Portekiz'de bu şekilde yükselebileceğine inanmadı"

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Geçen hafta sonu Portimao'da gerçekleştirilen zorlu sıralama turlarında strateji hatası nedeniyle 23. sırada kalan Rins, pazar günü harika bir başlangıç yaptı ve 10. sıraya kadar yükseldi.

Rins yarış boyunca güçlü şekilde yükselmeye devam etti ve damalı bayrağı dördüncü sırada görmeyi başardı. İspanyol sürücü, yarışı tamamladığında üçüncü sırayla arasında sadece 3.5 saniye zaman vardı.

Kariyerinde üç MotoGP zaferi bulunan Rins, bu performansının ardından şampiyona liderliğini Fabio Quartararo ile paylaşıyor.

Rins, "Kesinlikle iyi bir yarıştı. Epey önde bitirdik ve çok önemli puanlar aldık."

"Kendi açımdan iyi bir yarıştı. Yükselebileceğime ve iyi bir yarış çıkarabileceğime inanıyordum fakat pek fazla insan inanmıyordu."

"Yine de sonuna kadar zorladım. Aleix'i [Espargaro] geçmeye çalıştığımda ön lastiğim biraz hasar aldı ve büyük bir performans düşüşü hissetmeye başladım."

“Bu yüzden de arkada kalıp, yarışı dördüncü bitirmeyi tercih ettim. Şampiyona için iyi puanlar topladık.” dedi.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Austin'de de yedinci başladığı yarışı ikinci bitirip, iyi bir yükseliş gerçekleştiren Rins, bu sonuçla 2022'ye yaptığı güçlü başlangıcı devam ettirmiş oldu.

Portekiz yarışıyla alakalı en önemli şeyin ne olduğu sorulduğunda Rins, "İyi olan şey, nihai pozisyonum, inancım ve ortaya koyduğum çaba."

“Daha önce de söylediğim gibi etrafımdaki kimse bunu yapabileceğime pek inanmıyordu, ki bu da beni iten şeydi."

"Bugün burada röportaj yaparken beni tebrik eden çok fazla kişi görüyorum, WhatsApp'ım zaten alev almış durumda."

“Dün yanıma gelen yoktu! O yüzden şimdi çevremde insanlar olmasından dolayı mutluyum. Şimdi sadece cuma günkü hissiyatın neden bu kadar kötü olduğunu anlamamız gerekiyor.” dedi.

Rins'in bu yılki performansı, pek çok olaya karıştığı 2021 sezonundan farklı görünüyor.

Rins bu yılki iyi performansıyla, "Artık kendim ve sürüş stilim üzerinde daha fazla kontrole sahibim. Lastikleri daha fazla hissedebiliyorum."

"Örneğin üçüncü viraj ve sekizinci viraj gibi bazı virajlarda sınıra çıktığımda, ön tarafın kopmaya başladığını hissedebiliyordum."

“Artık sınırın tam olarak nerede olduğunu hissediyorum. Geçen yıl bunu bulmak daha zordu.” dedi.