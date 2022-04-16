Rins: "Kendimin en iyi versiyonunu gösterdiğimi düşünüyorum"

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Alex Rins, kazalarla dolu geçen ve şampiyonayı ilk 10'un dışında bitirdiği 2021 sezonunun ardından, 2022 sezonuna istikrarlı bir başlangıç yapmayı başardı.

İlk dört yarışın ardından Rins, Enea Bastianini'nin beş puan arkasında şampiyonayı ikinci sırada sürdürüyor ve yine Bastianini dışında iki kez podyuma çıkan tek isim kendisi.

Hem kendisinin, hem de takımın çalışma biçimlerini geliştirdiğini söyleyen Rins, Autosport'un yeniden gerçekte olduğu kişi gibi hissedip hissetmediğine yönelik sorusuna, "Kesinlikle. Hem garajda, hem de garajın dışında gayet iyi bir iş ortaya koyuyoruz."

“Bu kış spor salonunda çalışarak zihinsel olarak da iyi bir iş çıkardım.

"Şu anda sahip olduğumuz istikrarın sebeplerinin bunlar düşünüyorum."

"Ama yine de sezonun bitmesine daha çok var, bu sadece bir başlangıç."

"Yine de genel olarak iyi bir iş çıkardığımızı düşünüyorum. Arjantin ve Teksas'ta gerçekten iyi hafta sonları geçirdik."

"Kısacası, aynı şekilde çalışmaya devam etmek için çaba göstermeliyiz." şeklinde yanıt verdi.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Rins, geçtiğimiz hafta COTA'daki 20 turluk mücadeleye yedinci sıradan başlamış, startta sekizinci sıraya düşmesinin ardından da podyum şansının elinden kayıp gittiğini hissetmişti.

Ancak Suzuki sürücüsü iyi bir iş çıkararak rakiplerini bir bir temizledi ve son turun son virajında Ducati sürücüsü Jack Miller'ı da geçerek ikinci olmayı başardı.

Rins, "Açıkçası podyumda olmayı beklemiyordum çünkü genellikle ilk turlarda birkaç pozisyon kazanabiliyorum, bunu başaramamıştım."

"Ön lastiğe çok fazla yüklendim, bazı sürücüleri sollamaya çalışırken çok sert fren yaptım."

"Enea çok akıllıydı, onun arkasındayken onu geçmeye çalıştım, o sırada sanırım lastikleri ve motosikleti korumaya çalışıyordu."

"Sonraki turlarda temposunu arttırdı, aynı tempoyu yakalamak benim için çok zordu."

“Bu yüzden hızımı korumaya çalıştım ve Jack'e kadar yetişmeyi başardım. Jack geçmesi kolay birisi değil, çok sert bir fren stiline sahip."

"Ama son iki virajda her şeyi verdim ve podyumda bitirmeyi başardım. Bu bizim için gerçekten iyi bir pozisyon, ayrıca Suzuki'nin 500. podyumu." dedi.