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MotoGP / İspanya GP / Son dakika

Rins kazanın ardından Jerez'deki ilk yarışı kaçıracak

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Rins kazanın ardından Jerez'deki ilk yarışı kaçıracak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
19 Tem 2020 07:59

Suzuki MotoGP sürücüsü Alex Rins, sıralama turlarında yaptığı kazanın ardından Jerez'deki ilk yarışı kaçıracak.

Alex Rins, sıralama turlarının ikinci bölümünde 11. virajda motosikletinin kontrolünü kaybetmiş ve pist dışına çıkmıştı. Çakıl havuzunda motosikletini kontrol etmeye çalışırken de sert şekilde düştü.

Suzuki sürücüsü taklalar atarak dışarı savruldu ve hemen tıbbı merkeze, ardından da hastaneye götürüldü.

Tetkiklerin ardından ardından Rins'in omzunda kırıklar olduğu ve kaslarında da hasar olduğu doğrulandı.

Suzuki ve Rins, karar vermek için bugüne kadar beklemek istediler. Ama sabah yapılan kontrollerin ardından İspanyol sürücünün yarışa katılmayacağı doğrulandı.

Açıklamadı, "Alex Rins'in dün ikinci seansta yaşanan kaza ve yaşadığı omuz sakatlığının ardından bugünkü İspanya GP'ye katılması uygun görülmedi."

"Bu, sezona başlamak adına en iyi yol değil. Ama Alex'in tekrar güçleneceğini biliyoruz!" denildi.

Sakatlığın zamanlaması Rins için iyi olmadı. Çünkü aynı pistte gelecek hafta ikinci bir yarış daha yapılacak.

Rins Pazar günkü İspanya Grand Prix'sine dokuzuncu sıradan başlayacaktı.

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Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik İspanya GP
Pilotlar Alex Rins
Takımlar Team Suzuki MotoGP
Editör Lewis Duncan

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