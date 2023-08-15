Rins: "Kawauchi ile ilişkim beklediğimden çok daha farklıydı"

Kawauchi, Suzuki'nin 2015'ten itibaren MotoGP'ye dönüşünde başarının anahtarlarından biriydi ve Davide Brivio ile birlikte Japon üretici 2022 sonunda seriden ayrılana kadar teknik bölümün sorumluluğunu üstlendi.

Rins, 2017'de MotoGP'deki ilk yarışında Suzuki'ye katıldı ve geçen yıl yarış bölümü kapatılana kadar takımın bir parçası olarak kaldı.

Hem Rins hem de Kawauchi Honda'ya geçti; Rins uydu takımı LCR'ye katılırken, Kawauchi HRC teknik müdürü oldu ve Takeo Yokoyama'nın yerini aldı.

Geçtiğimiz Kasım ayında Valencia testinde RC213V ile ilk sürüşünden bu yana ve 2024'te Yamaha'ya geçişinin Britanya Grand Prix'si öncesinde açıklanmasına kadar İspanyol pilot, mevcut krize rağmen destekleyici olmadığını düşündüğü Honda'dan daha fazla ilgi talep ediyordu.

Kawauchi'nin Honda'nın üst kademelerindeki varlığının bu konuda yardımcı olacağı düşünülüyordu, ancak Rins bunun olmadığını söyledi.

Motorsport.com'un Por Orejas podcast'inin İspanya edisyonunda konuşan Rins, "Şu ana kadar Ken ile olan ilişkim Suzuki'dekinden ve beklediğimden çok farklıydı."

"Ken'den mi yoksa Honda'dan mı kaynaklı bilmiyorum ama iletişim çok zayıftı."

"Ben de sizin beklediğiniz şeyi bekliyordum. Uzun yıllar birlikte olduğumuz Suzuki'den gelip Honda'da da konuşacağımızı, buluşacağımızı... Ama hiç de düşündüğüm gibi olmadı." dedi.

HRC'ye imza atmadan ve uydu takım LCR'ye katılmadan önce, Rins'e Gresini'ye geçme şansı sunuldu, ancak sonunda LCR'yi seçti çünkü teklif ona bir fabrika sürücüsü anlaşması sağladı.

Ancak Rins'in Mugello'da sakatlanmadan önce yarıştığı parçalar ve motosiklet, Marc Marquez ve Joan Mir'in Repsol Honda fabrika takımında sahip olduklarından büyük ölçüde farklıydı.

Rins, "Honda'nın bana teknik destek vermemesi değil; daha çok güven eksikliği, artık gelişim için bana güvenmemesi söz konusuydu."

"Sezonun başından beri, hatta geçen yılki Valensiya testinden beri motorum fabrika takımından farklıydı; ufak tefek şeyler olsa da farklıydı. Sonrasında buna alışıyorsunuz ama bu yüzden Yamaha'ya geçmeye karar verdim." dedi.

Rins, Amerika GP'sinde zafere ulaşarak bu sezon şimdiye kadar zafer kazanan tek Honda sürücüsü oldu ve son dört yarışı kaçırmasına rağmen hâlâ en yüksek sıralamaya sahip Honda sürücüsü konumunda.

Rins bu konuda, "Teksas'ta kazandıktan sonra her şey aynı kaldı." dedi.

Rins, Haziran ayında Mugello'da bacağını kırdığından beri yarışmıyordu ancak bu hafta sonu Avusturya GP'sinde yarışlara geri dönebilir.

Ken Kawauchi, director técnico de Honda