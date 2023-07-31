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Rins: "Japon üreticilerin belli standartları var, çözüm bulmak zorundalar"

Honda'nın bu sezonki tek yarış galibi Alex Rins'e göre Japon üreticilerin yeniden rekabetçi olabilmek için birtakım adımlar atmaları gerekmekte.

Altay Gök
Ekleyen:
Alex Rins, Team LCR Honda

MotoGP tarihinin en başarılı üreticisi konumundaki Honda, son dört senedir kabusu yaşamakta.

Marc Marquez'in büyük sakatlığının ardından bir B planının olmadığı ortaya çıkan Honda, bu süreçte Alex Marquez, Pol Espargaro, Alex Rins ve Joan Mir gibi başka motosikletlerde başarılı olan sürücülerin büyük zorluklar yaşamasını engelleyemedi.

Bu sezon özelinde Honda ile ilgili söyleyebileceğimiz tek iyi şey, Rins'in COTA'da elde ettiği zafer, ancak kalan tüm yarışlar hayal kırıklıklarıyla geçti.

Tüm bu olup bitenlerin ardından hem Marquez'in, hem Mir'in, hem de Rins'in Honda bünyesinden ayrılabileceği konuşuluyor.

İspanyol yayın organı DAZN'a konuşan Rins ise en çok Marquez'in durumuna üzülmekte.

Rins, "Olanları atlatabilmek çok zor, çünkü Marc çok yetenekli bir isim ve içinde bulunduğu durum gerçekten kolay değil."

"Ancak günün sonunda durumu tersine çevirmek zorundasınız, kazanmak zorundasınız, kazanan bir motosiklet yapmak zorundasınız."

"Marc'ın Almanya'da galibiyete ulaşacağını düşünmüştüm, bir anda ne olduğuna dair hiçbir fikrim yok. Belki de ekstra baskıdan kaynaklanıyordur, bilmiyorum."

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Marc Marquez, Repsol Honda Team

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Son haftalarda Rins'in takımdan memnun olmadığı ve Franco Morbidelli'nin yerine Yamaha ile anlaşmaya hazırlandığı da konuşulmakta.

Honda ile geleceği sorulan Rins, "Karmaşık bir durum, çünkü şu anda kontrol Avrupalı üreticilerin elinde: Ducati, Aprilia, KTM."

"Görünüşe göre Japon üreticiler biraz geride kaldı."

"Bir şeyler yapmak zorundalar, çünkü Honda'nın da Yamaha'nın da belli standartları var."

"Kendi bakış açımdan şunu da söylemeliyim ki, Suzuki'den gelen bir sürücü olarak Honda'nın halen o kadar da kötü olmadığını düşünüyorum." 

"Suzuki ile altı yıl geçirdikten sonra Honda ile pek çok pistte daha hızlı gittiğimi hissediyorum."

"Asıl sorun, diğerlerinin daha da gelişmiş olması." dedi. 

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