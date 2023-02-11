Rins: "Honda'ya uyum sağlamak için beş gün yeterli değil"

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Suzuki ile geçirdiği dönemin ardından Alex Rins, bu yıl LCR Honda takımı için mücadele edecek.

İspanyol sürücü, yeni motosikletini ilk kez Kasım ayındaki Valensiya testinde kullandı ancak o zaman sadece 2022 versiyonuyla sürüş yapabilmişti.

Bu cuma günü Sepang'daki resmi testlerin ilk gününde 2023 motosikletini denedi ve izlenimlerini paylaştı.

Günü 18. tamamlayan Rins, "Mutluyum çünkü güç dağılımı gibi bazı alanlarda olumlu şeyler gördüm."

"Ancak yapılacak hâlâ çok iş var, sabah motosiklete alışmaya ve orta lastiklerle mümkün olduğunca tur atmaya odaklandık."

"Bu bende şok etkisi yarattı çünkü kendimi çok geride görüyordum. Daha sonra yumuşak lastiği taktığımda biraz geliştim."

"Honda'ya inanıyorum ve iyi bir motosiklet yapacaklarına güveniyorum."

"Honda, Suzuki'den çok farklı. Motosikletin karakteristiği Suzuki gibi değil. Mesela arka taraf çok fazla hareket ettiği için frenleme esnasında kendimi iyi hissetmiyordum."

"Gün içerisinde bazı şeyleri değiştirdik ve viraj alma hızımız arttı."

"Kısacası Honda'ya adapte olmak için beş günlük test yeterli olmayacak ama herkes için aynı şey geçerli."

"Garajdaki çalışma sistemi de çok farklı ama bence bu, Honda'da dört, Suzuki'de ise iki sürücü olmasından kaynaklanıyor."