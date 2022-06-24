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Rins: "Henüz son kararımı vermedim ancak birkaç seçeneğe sahibiz"

Gelecek sezon hangi takımda yarışacağına yönelik kararını henüz vermeyen Alex Rins, birkaç seçeneği bulunduğunu, dolayısıyla rahat hissettiğini söylüyor.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Mark Bremer
Çeviren:
Altay Gök
Rins: "Henüz son kararımı vermedim ancak birkaç seçeneğe sahibiz"
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Suzuki'nin 2022 sezonunun ardından MotoGP'den ayrılacağını açıklamasının ardından, 2020 dünya şampiyonu Joan Mir ve 3 kez yarış galibi Alex Rins kendilerini sürücü pazarında buldular. 

Mir'in Honda'ya gitmesi kesin gibi, Rins'in ismi ise KTM, RNF Aprilia ve LCR Honda ile anılmakta. Ancak Autosport'un haberine göre henüz son kararını vermeyen Rins, kısa süre önce Alex Marquez ile yollarını ayıracağını açıklayan LCR Honda ile anlaşacak.

Rins, "Evet, bazı seçeneklerimiz var. Benimle görüşen takımları ve üreticileri gerçekten takdir ediyorum çünkü gerçekten kolay bir süreçten geçmiyoruz."

"Oldukça rahatım, birkaç seçeneğe sahibiz. Yine de henüz son kararımı vermedim, en kısa zamanda bir açıklama yapıp yapamayacağımızı göreceğiz."

"Bu hafta sonunu her şeyi netleştirmek isterim, ancak son kararımı vermem gerekiyor." dedi.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Kendisi için en önemli faktörün 2023 motosikletleriyle yarışabilmek olduğunu söyleyen Rins, "Elbette tüm seçeneklerle ilgileniyoruz, burası kesin."

"Bazı seçeneklere daha sıcak bakıyorum, çünkü bunun biraz bencilce gelip gelmeyeceğini bilmiyorum ama 2023 motosikletini hak ettiğimi düşünüyorum. 2022'de gerçekten çok çalıştık."

"Bana bir 2023 motosikleti sağlayabilecek seçenekler de var, eski motosiklet sağlayabilecek ancak oldukça hoş görünen seçenekler de var."

"Öyleyse bir karara varmam gerek. Kolay değil, iyi bir durumdayım çünkü benimle ilgilenen bir takıma hayır demeyi sevmiyorum."

"Benim için en önemli şeyin 2023 motosikleti olduğunu söyleyebilirim. Bir şey söylemek zor çünkü takımları isimlerini söylemeden de anlatabilirsiniz. Kısacası, kesinlikle bir 2023 motosikletiyle yarışmak istiyorum." dedi.

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