Rins: "Geleceğime karar versem bile iyileştiğim anda geri döneceğim"

LCR sürücüsü, İtalya Grand Prix sprint yarışı sırasında geçirdiği kazada sağ bacağını kötü bir şekilde kırdığından beri yarışamıyor.

Özellikle ayağındaki sinirler nedeniyle iyileşmesi beklenenden uzun süren Rins'in geri dönüş tarihi, yerini Iker Lecuona'ya bıraktığı için belirsizliğini koruyor.

Yarışlardan uzak kaldığı süre boyunca Rins, bu sezon HRC'nin tek yarış galibi olmasına rağmen aldığı fabrika desteğinden memnun olmadığı için, iki yıllık Honda anlaşmasını erken bozdu ve 2024'te Yamaha'ya geçme kararı aldı.

Kasım ayındaki yarış sonrası Valensiya testinde Yamaha'daki ilk yarışına çıkabilecek olan Rins'in sezonu Honda'da tamamlamasının risk ve ödül oranı önemli ölçüde değişti.

Ancak Rins bunun düşündüğü bir şey olmadığını ve doktorlar tarafından uygun görüldüğünde yarışmaya geri döneceğini söylüyor.

Cuma günü Avusturya GP'sinde yaptığı açıklamada, "Dürüst olmak gerekirse, geleceğime karar verdiğim için Valensiya'da geri dönmek isteyecek tarzda bir sürücü değilim."

"Geri dönmeye hazır olduğumda geri döneceğim, söyleyeceğim tek şey bu. Eğer doktorlar geri dönmek için uygun olduğumu söylerse bunun için ekstra bir çaba gösterebilirim."

"Ama motosiklete bindiğim anda acı çekeceksem ve bacağıma daha fazla zarar vereceksem bunun bir anlamı yok." dedi.

Alex Rins, Team LCR Honda Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Rins gelecek yıl LCR'den ayrılma kararının kolay olmadığını kabul ediyor.

"Fabrika takımında olmadığım doğru. Bu takımın sahip olduğu desteğin fabrika takımıyla aynı olmadığını hissettim."

"Bu destek Suzuki'de sahip olduğum destekle aynı değildi. Bu yüzden kolay olmadı çünkü takımda kendimi çok iyi hissediyorum, Lucio [Cecchinello, LCR takım sahibi] çok harika bir insan."

"Ama sonuçta bir fabrika takımında olmak, bir uydu takımında olmakla aynı şey değil. Yani, bir fabrika takımında olmanın çok daha fazla yolu var."

Rins'in LCR'deki yerini mevcut Pramac sürücüsü Johann Zarco'nun alması bekleniyor ve Fransız televizyon kanalı Canal+ Cumartesi günü anlaşmanın çoktan yapıldığını bildirdi.

Ne LCR ne de Pramac ya da Ducati tarafından Zarco'nun takımdan ayrıldığına dair henüz resmi bir açıklama yapılmadı.