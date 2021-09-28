Rins: "Ducati, Suzuki'den 5 adım daha önde"

İki hafta önce Aragon'da ilk MotoGP zaferini alan Bagnaia, Misano'da da Fabio Quartararo'yu arkasında tutarak ikinci yarış zaferini elde etti.

Ducati böylece 2021'de 5. zaferini almış oldu. Daha önce Jack Miller Jerez ve Le Mans'da, Jorge Martin ise Avusturya'da kazanmıştı.

5 galibiyetin dışında Ducati, birçok podyum sonucu elde etti. Ducati kullanan 6 sürücünün 5'i şu ana kadar podyuma çıkmayı başardılar.

Bu sene sadece Yamaha, galibiyet sayısı açısından Ducati'nin önünde yer alıyor. Yamaha şu ana kadar 6 zaferle en çok kazanan üretici konumunda.

Geçen sene sürücüler ve takımlar şampiyonluklarını kazanan Suzuki, bu sene şampiyonluğu savunma mücadelesinde rakipleri karşısında zorlandı. 2020'den sonra GSX-RR paketini çok az geliştiren Suzuki, rakiplerinin gerisine düştü.

Misano'da 2 senelik Ducati motosikleti ile podyuma çıkan Bastianini'yi kovalarken düşen Rins, Ducati'nin geleneksel olarak zayıf kaldığı viraj performansını iyileştirdiğini söyledi.

Francesco Bagnaia, Ducati Team Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Rins, "Gördüklerime göre Ducati kesinlikle 5 adım daha önde. Onlar oldukça güçlüler. Bu kaza muhtemelen Bastianini ile aynı performansı korumaya çalıştığım için oldu."

"Joan ile birlikte Suzuki'de elimizden gelenin en iyisini yapıyoruz."

"Joan tabii ki dünya şampiyonluğu için mücadele ediyordu. Benim kaybedecek bir şeyim yok, bu yüzden ben biraz agresif olmasa da daha fazla sınırlarda olmaya çalıştım."

"Onlar bizden bayağı daha iyi. Tüm yarışlarda daha iyiler çünkü geçmişte Ducati sadece uzun düzlükleri olan pistlerde iyi çalışıyordu."

"Ancak şimdi hemen hemen tüm pistlerde iyi çalışıyorlar."

"Aragon'da Pecco harika bir yarış çıkardı, Marc'ı geçti ve motosikleti süper dönüyordu. Misano da çok küçük bir pist olsa da iyi dönmeyi başardılar." dedi.