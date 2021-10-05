Rins: “COTA’da hayatta kalmaya çalışıyordum”

2019 sezonunda COTA’daki yarışı kazanan Rins, yedinci başladığı yarışın ilk virajında dördüncülüğe, ilk tur bitmeden ise üçüncülüğe yükseldi.

Ancak bu yükseliş çok uzun sürmedi ve gerileyerek, yarış galibi Marc Marquez’in 11 saniye gerisinde dördüncü sırada finiş gördü.

Rins, tüm yarış boyunca çekiş sorunlarıyla mücadele ettiği için ‘savaşamadığını’ ve bu soruna neyin sebep olduğunu açıklayamadığını söyledi.

Yarıştan sonra konuşan Rins, “Bugün benim için çok, çok zor bir yarıştı.”

“Çokça zorlandım, çünkü viraj çıkışlarında çok zaman kaybediyorduk.”

“Bu arka taraftaki çekişle mi yoksa aerodinamik paketle mi ilgili bilmiyorum, ancak savaşamadım.”

“Geçişleri tamamlayamıyordum, en azından düzlüklerin başında.”

“Sonrasında hızlı virajlarda oldukça iyiydik, ancak yavaş virajların çıkışında çok zaman kaybediyorduk.”

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

“Yarışa sert ön ve orta arka lastikle başlamaya çok yakındık, ancak neredeyse tüm sürücülerin yumuşak arka lastiği tercih ettiğini gördük.”

“Bu yüzden biz de aynı silahları kuşandık ve yumuşak arka lastiği kullandık.”

“Motosiklet, tümseklerde çok da kötü değildi. Tümsekleri çokça hissediyordum ancak hayatta kalmaya çalışıyordum. Bu herkes için aynıydı.” dedi.

Suzuki’nin diğer sürücüsü ve son şampiyon Joan Mir de yarışta benzer çekiş sorunları yaşadı ve damalı bayrağı altıncı sırada gördü. Ancak son turda Jack Miller’la yaşadığı temas sonrasında bir sıra geri düşürülünce yedinciliğe geriledi.

Mir, Miller’ın virajlarda ‘garip’ çizgiler izlemesiyle temas yaşadıklarını ve bu cezaya saygı duymadığını söyledi.

Sonuç olarak bu yarış, Mir’in şampiyonluk şansının kalmadığı anlamına geldi. İspanyol sürücü, son üç yarış öncesinde şampiyona lideri Fabio Quartararo’nun 78 puan gerisine düştü ve üçüncü sırada yer alıyor.