Rins: "Motosiklet üzerinde yaşadığım şey çok korkutucuydu"

Rins, yedinci başladığı yarışın ilk üç turu içerisinde iyi bir çıkış yapmayı başardı ve galibiyet mücadelesi veren ön bölümde yer aldı.

Suzuki sürücüsü Losail pistinin virajlarında zaman kazanmaya çalışsa da, şampiyona lideri Johann Zarco, Ducati’nin düzlük hızı kullanarak Rins’i arkada bırakmayı başardı.

Rins, dokuzuncu virajda limitlerde giderek zaman kazanmaya çalışırken, neredeyse kaza yapmak üzereydi.

Yarıştan sonra, neredeyse kaza yapmak üzere olduğu an hakkında konuşan Rins, ‘’Çok korkutucuydu.’’

‘’Sonraki iki veya üç turda, bu sınırın birkaç metre ötesinden geçtim.’’

‘’Öndeki Ducati’lerle olan zaman farkını geri kazanabileceğim tek viraj orasıydı.’’

‘’Motosikleti çok zorladığım bir an vardı ve beyaz çizginin üzerindeydim, bu motosikletin üzerindeyken çok korkutucuydu.’’

‘’Dışarıdan nasıl göründüğünü bilmiyorum, ancak motosikletin üzerindeyken çok korkutucuydu.’’

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Rins, Yamaha sürücüsü Maverick Vinales’le yaşadığı mücadeleyi kazanarak yarışı dördüncü tamamladı.

Ancak Ducati’lerin düzlüklerdeki hızı düşünülünce, Rins dördüncülüğün alabileceği en iyi sonuç olduğunu düşündüğünü de ekledi.

‘’İyiydi, iyi bir yarış çıkarabildim.’’

‘’Lastikleri iyi yönetebildim. Yarışın bir noktasında, yarışa liderlik etmenin imkansız olacağını gördüm ve lastiklerimi iyi kullanmaya çalıştım. Diğer sürücüleri analiz etmeye çalıştım.’’

‘’En sonunda, elimden gelen her şeyi verip dördüncü oldum. Daha fazlası imkansızdı, imkansız diyorum çünkü Ducati’leri düzlüklerde geçmek çok zor.’’

‘’Bana göre bu, alabileceğim en iyi sonuçtu. Bütün sezon öncesi süreçte daha fazla puan alabilmek ve podyuma çıkabilmek için zorladım.’’

‘’Ancak yarışlar arasında denge kuruyoruz, sanırım Avrupa’ya iyi şekilde gideceğiz. Şu anda şampiyonada beşinciyiz.’’

‘’Zorlamaya devam edeceğiz. İlk yarışta kalkış kontrolüyle ilgili bir hata yaptık ve bunun bedelini tüm yarış boyunca ödedik.’’

‘’Suzuki’nin bu arka taraf cihazını düzlüklerde ihtiyacımız olan hıza ulaşmak için kullanıp kullanmayacağını göreceğiz.’’