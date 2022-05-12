Rins: "Ayrılık haberini duyunca gözyaşlarımı tutamadım"

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Autosport geçtiğimiz hafta Suzuki yönetiminin 2022 sezonunun sonunda MotoGP'den ayrılma kararı aldığını öğrenmişti. Suzuki de bugün itibariyle Dorna Sports ile spordan ayrılmak için görüşmelere başladıklarını doğruladı.

Haber, sürücüler de dahil olmak üzere Suzuki garajının tamamı için şok etkisi yarattı.

MotoGP'deki geleceği bir anda belirsizleşen Rins, haberi duyduğunda gözyaşlarını tutamadığını söyledi -sürücülerin haberi takımın kalanından yalnızca 15 dakika önce öğrendiğini düşünürsek- ve işini kaybedecek olan herkese iyi dileklerini sundu.

Rins, "Pazartesi, Jerez'deki testin ardından, Livio [Suppo] ve [Shinichi] Sahara-san haberi vermek için beni çağırdılar."

“Gerçekten zordu, sürekli ağlıyordum. 2017'den beri bu takım için her şeyimi verdim, rekabetçi ve kazanan bir motosiklete sahip olmak için çok fazla geribildirim vermeye çalıştım."

“Ama biliyorsunuz ki takımda çalışan herkes de Suzuki'nin tekrar MotoGP'de olduğu 2015'ten beri her şeyi yaptılar."

"Elbette benim için ve takım için büyük bir şoktu."

"Kolay değil, fakat sanırım gelecek yıl için bir şeyler bulabilirim.

"Ama onlar için daha zor. Çok üzgünüm, takımdaki herkes benim için bir aile gibi."

"Sezonu olabildiğince güçlü bitirmeye çalışalım."

"Bu hafta sonu benim için Le Mans'ta Suzuki ile çıkacağım son yarış olacak, takım olarak zamanın tadını çıkaralım. Gelecek yıl başka bir motosiklet sürüyor olacağız." dedi.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Suzuki, 2020'de Joan Mir ile dünya şampiyonluğunu kazanmasından bu yana MotoGP'deki en güçlü takımlardan biri durumunda.

Suzuki'nin kararının tuhaf zamanlamasına rağmen - ki yönetim, bu kararın mevcut ekonomik durum ve otomotiv endüstrisindeki değişiklikler nedeniyle zorunlu hale geldiğini söylüyor - Rins, yılın geri kalanında kendisine “ekstra motivasyon” sağladığını söylüyor ve Suzuki'nin güncelleme getirmeye devam edeceğini vurguluyor.

Rins, "Durum zor ama aynı zamanda bize ekstra motivasyon veriyor."

"Kararın ardından çıkacağımız ilk yarış kolay olmayacak, ama şimdi iki yol var: biri aşağı, diğeri yukarı. İyi olanı takip edeceğiz.

“Söyledikleri şey, bu yılki bütçenin çoktan belirlenmiş olduğu, bu yüzden planlanan her şeyi getirecekler."

"Büyük bir çaba ortaya koymaya devam edecekler, nitekim Japon mekanikerler haberin ardından çok üzüldüler."

"Yeni bir aerodinamik paket bekliyoruz, iyi sonuçlar almaya çalışacağız. Halihazırda iki podyumumuz var ve onlara daha fazlasını göstermek istiyoruz." dedi.

Rins, MotoGP'den ayrılma kararından önce Suzuki ile sözleşme yenileme konusunda görüştüğünü ve 2023'te hala bir motosiklet bulabileceğine inandığını, ancak şu anda ne yapacağından emin olmadığını söyledi.

“Planımız Suzuki ile devam etmekti."

"Onlarla da pazarlık halindeydik, ancak her şey çok hızlı gelişti.

"Livio veya Sahara-san bunu ilk yarışta bilseydi, görüşmelere başlamazdık."