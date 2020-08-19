Rins: “Avusturya’da galibiyet mümkündü”

Rins, yaşanan büyük kazanın ardından yeniden başlatılan yarışta lider grupta yer alıyordu ve önündeki Ducati’lerden hızlı turluyordu.

Yarışın 10. turunda Jack Miller’ı geçip ikinciliğe yükselen Rins, sonraki tur da Andrea Dovizioso’ya atak yaparak liderliğe yükseldiği anda motosikletinin ön tarafını kaybedip düştü.

Dovizioso, yarıştan önce yaptığı açıklamada Suzuki’lerin yarışta bir tehdit olacağını düşündüğünü söylemişti. Rins de yarış sırasında galibiyete ulaşabileceğini düşündüğünü belirtti.

Rins, “Her şey çok iyi ilerliyordu, dürüst olmak gerekirse yarışı kazanacağımı düşünmüştüm. Bu hissi, daha önce pek tatmamıştım. Ancak bu sefer gerçekten kazanabileceğimi hissettim.”

“Üzücü oldu, ancak iki Suzuki de mücadeledeydi. Joan (Mir) podyumda bitirdi, marka için harika bir sonuç oldu. Gelecek hafta neler olacağını göreceğiz.”

“Kazada yaptığım hata muhtemelen, motosikleti fazla eğilme açısıyla durdurmaya çalışmamdı.”

“Telemetride gördüklerimize göre, gazı açtığımda önceki tura göre çok daha fazla eğimle geldim ve bu da ön tarafı kaybetmeme yol açtı.” şeklinde konuştu.

Rins’in takım arkadaşı Mir ise, “Hafta sonundan önce, podyumda olup olamayacağımı sorsaydınız bunun elbette zor olacağını söylerdim.”

“Ancak motosiklet burada iyi çalışıyor. İlk antrenman seansında çok iyi hissettim. İyi bir temelle başlarsanız, hafta sonuna yaklaşımınız biraz daha kolay olur.”

“Zor bir yarıştı. Dovizioso ve Miller’la savaşmak zordu.”

“İlk iki sektörde çok güçlüler, ancak bizim motosikletimiz de oldukça rekabetçi görünüyor. Yani benim için iyi bir podyum oldu.”

“Bu hafta fark yaratabildik, çünkü sıralama turlarında geliştik ve start iyiydi.”

“Bu, bizim zayıf noktamızdı. Normalde iyi bir yarış tempomuz var ancak genellikle sıralama turlarında zorlanıyoruz ve sonrasında yükselmek zor oluyor.” ifadelerini kullandı.