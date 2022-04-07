Rins, Arjantin'de podyuma çıkmayı beklemiyormuş

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Rins, son podyum finişini geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleştirilen Britanya GP'sinde almıştı ancak Termas'taki yarışta yedinci sıradan üçüncülüğe tırmanmayı başardı.

Rins, lider Aleix Espargaro ve Jorge Martin'e adım adım yaklaştı ancak farkı kapatamadı ve damalı bayrağı 1.3 saniye geride üçüncü sırada gördü.

Rins, MotoGP'nin artık ne kadar rekabetçi olduğuna bakılırsa, üçüncü çizgiden başlayarak podyuma ulaşmanın, pek mümkün olmadığını düşündüğünü söyledi.

İspanyol, "Yarış için kesinlikle mutluyum."

"Yedinci sıradan başlayarak podyum finişi görmeyi beklemiyordum. Çünkü MotoGP'nin seviyesi çok yüksek."

"Yani eskisi gibi değil. Önceden 10. sırada başlayıp, geçiş yaparak podyuma çıkabiliyordun."

"Ancak çok iyi bir başlangıç yaptık ve bütün yarış pozisyonu koruyarak Jorge ve Aleix'e yetişmeye çalıştık."

"Sonunda yetişemedim ve üçüncü oldum. Bu şampiyona için, benim için ve Suzuki için önemli bir podyum."

"Podyuma çıkmayalı uzun zaman olmuştu. Ancak bu hafta sonu ve önceki haftalarda yaptığımız gibi çalışmaya devam etmeliyiz." dedi.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Joan Mir ise sekizinci sıradan başlayarak dördüncülüğe yükseldi ve Pazar günkü yarışın, 2022'de gerçekten rekabetçi hissettiği ilk yarış olduğunu söyledi.

2020 dünya şampiyonu, "İlk yarışlarda tutuş açısından çok zorlandım."

"Bu yarış da harika değildi ama rakiplerimize yakındık."

"Bu, her şeyi biraz daha kolay yapıyor çünkü tutuş varken dönebiliyorsunuz, sert frenleyebiliyorsunuz ve motosikleti toplayabiliyorsunuz."

"Ancak tutuş yoksa kendini savunamıyorsun. Burada hızlı olmak için tutuş olması gerekiyor çünkü eğer kayarsanız yarışın sonunda çok fazla performans düşüşü yaşıyorsunuz."

"Bu, performansımızın daha iyiye gittiği anlamına geliyor. Yani pozisyonumuzdan çok memnun değilim ama his ve tempo açısından memnunum."

"Bu yıl ilk defa yarışın sonunda en güçlü olanlardan biri olduğumu hissettim ve bu çok önemli." dedi.