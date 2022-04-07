Biletler
Oturum aç
Motorsport Network
part of
TV İlanlar Biletler
Uygulamalarımızı indirin
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV İlanlar Biletler
Önceki / Marquez, MotoGP Amerika GP'de geri dönecek
MotoGP / Arjantin GP Haberler

Rins, Arjantin'de podyuma çıkmayı beklemiyormuş

Suzuki sürücüsü Alex Rins, "seviye çok yüksek olduğu" için yedinci sıradan başladığı Arjantin Grand Prix'sinde podyum almayı beklemediğini söyledi.

Lewis Duncan
Ekleyen:
Çeviren:
Aybike Simay Erden
Rins, Arjantin'de podyuma çıkmayı beklemiyormuş
Haberi dinle

Rins, son podyum finişini geçtiğimiz Ağustos ayında gerçekleştirilen Britanya GP'sinde almıştı ancak Termas'taki yarışta yedinci sıradan üçüncülüğe tırmanmayı başardı.

Rins, lider Aleix Espargaro ve Jorge Martin'e adım adım yaklaştı ancak farkı kapatamadı ve damalı bayrağı 1.3 saniye geride üçüncü sırada gördü.

Rins, MotoGP'nin artık ne kadar rekabetçi olduğuna bakılırsa,  üçüncü çizgiden başlayarak podyuma ulaşmanın, pek mümkün olmadığını düşündüğünü söyledi. 

İspanyol, "Yarış için kesinlikle mutluyum."

"Yedinci sıradan başlayarak podyum finişi görmeyi beklemiyordum. Çünkü MotoGP'nin seviyesi çok yüksek."

"Yani eskisi gibi değil. Önceden 10. sırada başlayıp, geçiş yaparak podyuma çıkabiliyordun."

"Ancak çok iyi bir başlangıç yaptık ve bütün yarış pozisyonu koruyarak Jorge ve Aleix'e yetişmeye çalıştık."

"Sonunda yetişemedim ve üçüncü oldum. Bu şampiyona için, benim için ve Suzuki için önemli bir podyum."

"Podyuma çıkmayalı uzun zaman olmuştu. Ancak bu hafta sonu ve önceki haftalarda yaptığımız gibi çalışmaya devam etmeliyiz." dedi.

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Joan Mir ise sekizinci sıradan başlayarak dördüncülüğe yükseldi ve Pazar günkü yarışın, 2022'de gerçekten rekabetçi hissettiği ilk yarış olduğunu söyledi.

2020 dünya şampiyonu, "İlk yarışlarda tutuş açısından çok zorlandım."

"Bu yarış da harika değildi ama rakiplerimize yakındık."

"Bu, her şeyi biraz daha kolay yapıyor çünkü tutuş varken dönebiliyorsunuz, sert frenleyebiliyorsunuz ve motosikleti toplayabiliyorsunuz."

"Ancak tutuş yoksa kendini savunamıyorsun. Burada hızlı olmak için tutuş olması gerekiyor çünkü eğer kayarsanız yarışın sonunda çok fazla performans düşüşü yaşıyorsunuz."

"Bu, performansımızın daha iyiye gittiği anlamına geliyor. Yani pozisyonumuzdan çok memnun değilim ama his ve tempo açısından memnunum."

"Bu yıl ilk defa yarışın sonunda en güçlü olanlardan biri olduğumu hissettim ve bu çok önemli." dedi.

paylaşım
yorumlar
Marquez, MotoGP Amerika GP'de geri dönecek
Önceki haber

Marquez, MotoGP Amerika GP'de geri dönecek
Yorumları görüntüle
Lewis Duncan Daha fazlası
Lewis Duncan
Marquez, MotoGP Amerika GP'de geri dönecek Amerika GP
MotoGP

Marquez, MotoGP Amerika GP'de geri dönecek

Espargaro: “Hayalimdeki MotoGP galibiyeti hayatımdaki hiçbir şeyi değiştirmiyor" Arjantin GP
MotoGP

Espargaro: “Hayalimdeki MotoGP galibiyeti hayatımdaki hiçbir şeyi değiştirmiyor"

Espargaro: "Aprilia'ya inanmayan genç sürücüler bana ekstra motivasyon sağladı" Arjantin GP
MotoGP

Espargaro: "Aprilia'ya inanmayan genç sürücüler bana ekstra motivasyon sağladı"

Alex Rins Daha fazlası
Alex Rins
Suzuki, 2022 MotoGP sezonunda yarışacağı yeni renk düzenini tanıttı Suzuki lansmanı
MotoGP

Suzuki, 2022 MotoGP sezonunda yarışacağı yeni renk düzenini tanıttı

Suzuki, 2022 MotoGP lansman tarihini açıkladı
MotoGP

Suzuki, 2022 MotoGP lansman tarihini açıkladı

MotoGP Misano: Isınma turlarının en hızlısı Rins San Marino GP
MotoGP

MotoGP Misano: Isınma turlarının en hızlısı Rins

Team Suzuki MotoGP Daha fazlası
Team Suzuki MotoGP
Mir: "Katar'da yaşadığımız sorunlar üzerine çalışmalıyız" Katar GP
MotoGP

Mir: "Katar'da yaşadığımız sorunlar üzerine çalışmalıyız"

Suzuki sürücüleri, zorlu sıralama turlarına rağmen geliştikleri konusunda hemfikir Katar GP
MotoGP

Suzuki sürücüleri, zorlu sıralama turlarına rağmen geliştikleri konusunda hemfikir

Resmi: Suzuki takım patronluğu görevine Livio Suppo'yu getirdi
MotoGP

Resmi: Suzuki takım patronluğu görevine Livio Suppo'yu getirdi

Son Haberler

Rins, Arjantin'de podyuma çıkmayı beklemiyormuş
MotoGP MotoGP

Rins, Arjantin'de podyuma çıkmayı beklemiyormuş

Marquez, MotoGP Amerika GP'de geri dönecek
MotoGP MotoGP

Marquez, MotoGP Amerika GP'de geri dönecek

2022 Avustralya GP saat kaçta, hangi kanalda? - 8-10 Nisan Yarış Programı
Formula 1 Formula 1

2022 Avustralya GP saat kaçta, hangi kanalda? - 8-10 Nisan Yarış Programı

Espargaro: “Hayalimdeki MotoGP galibiyeti hayatımdaki hiçbir şeyi değiştirmiyor"
MotoGP MotoGP

Espargaro: “Hayalimdeki MotoGP galibiyeti hayatımdaki hiçbir şeyi değiştirmiyor"

Mail listesine üye ol
Motorsport.com uygulaması
Seri
Motorsport Network.
İletişim
© 2022 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.