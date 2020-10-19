Rins: "Aragon'daki zafer, Silverstone'daki Marquez mücadelesinden daha zorluydu"

Rins, 23 turluk Aragon Grand Prix’sine 10. sırada başladı ancak ilk turda 4. sıraya kadar yükseldi.

Sekizinci turda liderliğe yükselen İspanyol sürücü, sonrasında yerini kaptırmadı ve galibiyete ulaştı.

Rins, takım arkadaşı Joan Mir ve Honda sürücüsü Alex Marquez’den gelen baskılara karşılık vererek bu seneki ilk, MotoGP kariyerindeki üçüncü galibiyetini aldı.

Rins geçen sene Austin’de, lider Marquez’in düşmesinin ardından Valentino Rossi ile verdiği mücadeleyi kazanıp MotoGP’deki ilk galibiyetini alırken; Silverstone’da Marquez ile giriştiği müthiş mücadeleyi son virajdaki geçişiyle 0.014 saniye farkla kazanmayı da başarmıştı.

Ancak Rins, lider giderken hata yapmanın kolay olması sebebiyle Aragon’daki galibiyetinin daha zor olduğunu söyledi.

Bu sezonki sekizinci farklı kazanan isim olan Rins, “Bu, yarışı lider götürüp kazandığım ilk yarıştı. Önceki iki galibiyetimde Valentino ve Marc’la savaşıyordum.”

“Ancak bu seferki biraz daha zordu, çünkü yarışı lider götürürken hata yapmak kolay. Sakinliğimi korumaya çalıştım ve oldukça iyi sürdüm.”

“Zorluydu, çünkü pit tabelasında Joan ve Alex’in çok hızlı yaklaştığını görüyordum. Ancak sakinliğimi korumaya, lastiklerimi yarış sonuna saklamaya çalıştım. Çünkü yumuşak arka lastikle yarışırken lastik ömrünüz sabit kalmıyor.”

“Kendim ve Suzuki için ilk sırayı aldım. İyi bir iş yapıyoruz, çokça podyum alıyoruz. Bu, sezon öncesinde iyi bir iş yaptıkları anlamına geliyor ve elbette bunu istediler.” ifadelerini kullandı.

Rins şu ana kadar zorlu bir sezon geçiriyor ve sezon başında sakatlıklarla mücadele etti.

Takım arkadaşı Mir genel olarak daha güçlü gözükürken, 24 yaşındaki sürücü ikinci sıradayken Le Mans’da, lider iken de Avusturya’da düşmüştü.

Aragon yarışının, kendisi hakkında şüphesi olanlara bir şeyler kanıtlayıp kanıtlamadığı sorulduğunda Rins, “Evet, elbette. Dediğiniz gibi, bu sene bu pozisyona gelmek için çok zorlandık. Birçok yarışta potansiyelim vardı, ancak sonuç olarak hatalar ve kazalar yüzünden ilk sırayı alamamıştık.”

“Sonunda galibiyeti aldık. Çok mutluyum, çünkü çok kolay değildi ve elbette birçok insan, önceki yarışlarda iyi sonuca giderken düştüğüm için daha sakin olmam gerektiğini söyledi.”

“Ancak bu potansiyele sahip olduğumu ve bunu gerçekleştirebilecek bir motosiklete sahip olduğumu biliyordum.” dedi.

Rins şu anda sürücüler şampiyonası lideri ve takım arkadaşı Mir’in 35 puan gerisinde yer alıyor.