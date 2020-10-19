MotoGP
MotoGP
R
MotoGP
Styrian GP
21 Ağu
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
San Marino GP
11 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Emilia-Romagna GP
18 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Katalonya GP
25 Eyl
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Fransa GP
09 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Aragon GP
16 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
MotoGP
Teruel GP
23 Eki
FP1:
3 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Avrupa GP
06 Kas
FP1:
17 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Valensiya GP
13 Kas
Sıradaki Etkinlik
24 gün
Tüm programı gör
R
MotoGP
Portekiz GP
Biletler
20 Kas
Sıradaki Etkinlik
31 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
MotoGP / Aragon GP / Son dakika

Rins: "Aragon'daki zafer, Silverstone'daki Marquez mücadelesinden daha zorluydu"

paylaşım
yorumlar
Rins: "Aragon'daki zafer, Silverstone'daki Marquez mücadelesinden daha zorluydu"
Ekleyen:
Çeviren: Cem Özel, Editör

Suzuki sürücüsü Alex Rins, Aragon’daki zaferinin, geçtiğimiz sene Marc Marquez ile savaşıp kazandığı Silverstone galibiyetinden daha zorlu olduğunu söyledi.

Rins, 23 turluk Aragon Grand Prix’sine 10. sırada başladı ancak ilk turda 4. sıraya kadar yükseldi.

Sekizinci turda liderliğe yükselen İspanyol sürücü, sonrasında yerini kaptırmadı ve galibiyete ulaştı.

Rins, takım arkadaşı Joan Mir ve Honda sürücüsü Alex Marquez’den gelen baskılara karşılık vererek bu seneki ilk, MotoGP kariyerindeki üçüncü galibiyetini aldı.

Rins geçen sene Austin’de, lider Marquez’in düşmesinin ardından Valentino Rossi ile verdiği mücadeleyi kazanıp MotoGP’deki ilk galibiyetini alırken; Silverstone’da Marquez ile giriştiği müthiş mücadeleyi son virajdaki geçişiyle 0.014 saniye farkla kazanmayı da başarmıştı.

Ancak Rins, lider giderken hata yapmanın kolay olması sebebiyle Aragon’daki galibiyetinin daha zor olduğunu söyledi.

Bu sezonki sekizinci farklı kazanan isim olan Rins, “Bu, yarışı lider götürüp kazandığım ilk yarıştı. Önceki iki galibiyetimde Valentino ve Marc’la savaşıyordum.”

“Ancak bu seferki biraz daha zordu, çünkü yarışı lider götürürken hata yapmak kolay. Sakinliğimi korumaya çalıştım ve oldukça iyi sürdüm.”

“Zorluydu, çünkü pit tabelasında Joan ve Alex’in çok hızlı yaklaştığını görüyordum. Ancak sakinliğimi korumaya, lastiklerimi yarış sonuna saklamaya çalıştım. Çünkü yumuşak arka lastikle yarışırken lastik ömrünüz sabit kalmıyor.”

“Kendim ve Suzuki için ilk sırayı aldım. İyi bir iş yapıyoruz, çokça podyum alıyoruz. Bu, sezon öncesinde iyi bir iş yaptıkları anlamına geliyor ve elbette bunu istediler.” ifadelerini kullandı.

İlgili haber:

Rins şu ana kadar zorlu bir sezon geçiriyor ve sezon başında sakatlıklarla mücadele etti.

Takım arkadaşı Mir genel olarak daha güçlü gözükürken, 24 yaşındaki sürücü ikinci sıradayken Le Mans’da, lider iken de Avusturya’da düşmüştü.

Aragon yarışının, kendisi hakkında şüphesi olanlara bir şeyler kanıtlayıp kanıtlamadığı sorulduğunda Rins, “Evet, elbette. Dediğiniz gibi, bu sene bu pozisyona gelmek için çok zorlandık. Birçok yarışta potansiyelim vardı, ancak sonuç olarak hatalar ve kazalar yüzünden ilk sırayı alamamıştık.”

“Sonunda galibiyeti aldık. Çok mutluyum, çünkü çok kolay değildi ve elbette birçok insan, önceki yarışlarda iyi sonuca giderken düştüğüm için daha sakin olmam gerektiğini söyledi.”

“Ancak bu potansiyele sahip olduğumu ve bunu gerçekleştirebilecek bir motosiklete sahip olduğumu biliyordum.” dedi.

Rins şu anda sürücüler şampiyonası lideri ve takım arkadaşı Mir’in 35 puan gerisinde yer alıyor.

Race winner Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Race winner Alex Rins, Team Suzuki MotoGP

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

 

Vinales: “Yamaha, zayıf noktaları bu sezon güçlü hale getirmeyecek”

Önceki haber

Vinales: “Yamaha, zayıf noktaları bu sezon güçlü hale getirmeyecek”
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri MotoGP
Etkinlik Aragon GP
Pilotlar Alex Rins
Takımlar Team Suzuki MotoGP
Editör Lewis Duncan

Çok Okunanlar Bugün

Abiteboul: "Ricciardo, Renault'nun gelişiminde çok önemli"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Abiteboul: "Ricciardo, Renault'nun gelişiminde çok önemli"

Marko: “Vettel’e bir yıl ara vermesini söyledim”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Marko: “Vettel’e bir yıl ara vermesini söyledim”

Sainz: "Babam, Marko'ya göre daha anlayışlı bir akıl hocası"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Babam, Marko'ya göre daha anlayışlı bir akıl hocası"

Hamilton: "Ferrari'yi başarılı hale getiren Schumacher değildi"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Hamilton: "Ferrari'yi başarılı hale getiren Schumacher değildi"

Russell: “Pist limitleri, Portimao’da bir sorun olacak”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Russell: “Pist limitleri, Portimao’da bir sorun olacak”

Racing Point, 2020 Mercedes süspansiyonuna geçişi savundu
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Racing Point, 2020 Mercedes süspansiyonuna geçişi savundu

Ferrari ve Renault, 2022 için ilk çarpışma testlerini geçti!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari ve Renault, 2022 için ilk çarpışma testlerini geçti!

Carlin: "Tsunoda, Schumacher'den daha hızlı"
FIA F2 FIA F2 / Son dakika

Carlin: "Tsunoda, Schumacher'den daha hızlı"

Son Haberler

Rins: "Aragon'daki zafer, Silverstone'daki Marquez mücadelesinden daha zorluydu"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Rins: "Aragon'daki zafer, Silverstone'daki Marquez mücadelesinden daha zorluydu"

Vinales: “Yamaha, zayıf noktaları bu sezon güçlü hale getirmeyecek”
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Vinales: “Yamaha, zayıf noktaları bu sezon güçlü hale getirmeyecek”

Mir: “Şampiyonluğu, rakiplerimden daha az önemsiyorum”
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Mir: “Şampiyonluğu, rakiplerimden daha az önemsiyorum”

Quartararo: "Kontrolden çıkan lastik basıncı yarışımı mahvetti"
MOTOGP MotoGP / Son dakika

Quartararo: "Kontrolden çıkan lastik basıncı yarışımı mahvetti"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Ferrari ve Renault, 2022 için ilk çarpışma testlerini geçti!

1s
2
Formula 1

Abiteboul: "Ricciardo, Renault'nun gelişiminde çok önemli"

1s
3
Formula 1

Marko: “Vettel’e bir yıl ara vermesini söyledim”

3s
4
Formula 1

Hamilton: "Ferrari'yi başarılı hale getiren Schumacher değildi"

5
Formula 1

Sainz: "Babam, Marko'ya göre daha anlayışlı bir akıl hocası"

Son Haberler

Rins: "Aragon'daki zafer, Silverstone'daki Marquez mücadelesinden daha zorluydu"
MOTOGP

Rins: "Aragon'daki zafer, Silverstone'daki Marquez mücadelesinden daha zorluydu"

Vinales: “Yamaha, zayıf noktaları bu sezon güçlü hale getirmeyecek”
MOTOGP

Vinales: “Yamaha, zayıf noktaları bu sezon güçlü hale getirmeyecek”

Mir: “Şampiyonluğu, rakiplerimden daha az önemsiyorum”
MOTOGP

Mir: “Şampiyonluğu, rakiplerimden daha az önemsiyorum”

Quartararo: "Kontrolden çıkan lastik basıncı yarışımı mahvetti"
MOTOGP

Quartararo: "Kontrolden çıkan lastik basıncı yarışımı mahvetti"

Alex Marquez, düzenli podyum mücadelesi beklemiyor
MOTOGP

Alex Marquez, düzenli podyum mücadelesi beklemiyor

Son Videolar

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları 00:38
MotoGP

MotoGP Aragon GP grid pozisyonları

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları 01:55
MotoGP

Jerez 1990: Mick Doohan'ın kazaları

MotoGP Start Gridi: Fransa GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Fransa GP

MotoGP Start Gridi: Katalonya GP 00:38
MotoGP

MotoGP Start Gridi: Katalonya GP

MotoGP San Marino grid pozisyonları 00:38
MotoGP

MotoGP San Marino grid pozisyonları

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.