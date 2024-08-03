Rins, antrenman kazası sebebiyle Britanya GP'sinin geri kalanında yarışmayacak

Assen yarışında geçirdiği kazanın ardından geçen ayki Almanya Grand Prix'sini kaçıran Rins, Silverstone'da öğleden sonraki antrenman seansının bitmesine dakikalar kala 6. virajda çakıllara saplandı.

İspanyol sürücünün düştükten sonra sağ elini salladığı görüldü, bu da geçen ay Hollanda Grand Prix'sinde yaşadığı sakatlıkları ağırlaştırmış olabileceğini düşündürüyor - ancak bu durum henüz kendisi tarafından doğrulanmadı.

Günün ilerleyen saatlerinde Yamaha, Rins'in ağrıları olduğunu ve hafta sonunun geri kalanında sağlığına öncelik vereceğini açıklayan bir bildiri yayınladı.

29 yaşındaki sürücü, 18 Ağustos'ta Spielberg'de yapılacak bir sonraki yarış olan Avusturya GP'sine uygunluğunu değerlendirmek üzere bir süre dinlendikten sonra başka testlere tabi tutulacak.

Britanya'daki fabrika Yamaha takımındaki yerini, Japon markanın test ekibinin bir parçası olarak bu hafta sonu 'wildcard' olarak yarışan Remy Gardner devralacak.

Rins, "Doktorlarımla sağlık durumumu değerlendirdikten sonra, en doğru kararın Britanya GP'sinden çekilmek olduğu sonucuna vardık."

"Tahmin edebileceğiniz gibi, takım ve kendim için üzülüyorum. Bu sezon attığımız her bir turun motosikletin gelişimi ve diğer üreticilerle aramızdaki farkı kapatmak için faydalı olduğunu kanıtladık."

"Ancak hissettiğim acı ve daha büyük bir sakatlık riski, tıbbi tavsiyelerle birlikte beni bu kararı almaya itti. Çok yakında pistlere dönmeyi ve yeniden çalışmaya başlamayı umuyorum." dedi.

Alex Rins, Yamaha Fabrika Yarışı Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Rins haziran ayında Hollanda GP'sinin başlangıcında M1 motosikletinden fırladı ve kazada sağ elinde iki ve sol bacağında bir küçük kırık oluştu. Ardından Madrid'e uçarak operasyon geçirdi.

İlk ameliyat sırasında eline, şimdi sorunlarının ana nedeni olduğuna inanılan bazı çiviler yerleştirildi. Ayrıca ayağından da bazı çiviler çıkarıldı, ancak bazı kemikler henüz iyileşmedi.

Bu nedenle, doktorlar tarafından Silverstone'da herhangi bir risk almaması söylendi.

Yamaha patronu Lin Jarvis şunları söyledi: "Öncelikle Alex'e geçmiş olsun diliyorum."

"Sürücüler yarışamayacakları zaman hayal kırıklığına uğrarlar, ancak Britanya GP'si çok özel bir yarış olduğu için belki de bu Alex için daha da sinir bozucu. Bu, yarışa sponsor olan Monster Energy ve MotoGP 75. yıl dönümü kutlamalarını düzenleyen Dorna için de çok önemli."

"Alex Silverstone'u gerçekten seviyor ve burada harika sonuçlar elde etti, bu yüzden kesinlikle bir hayal kırıklığı yaşadı."

"Ancak sağlığı ve refahı öncelikli olmalı. Bu nedenle Britanya GP yarış hafta sonuna devam etmesinin onun için iyi olmayacağına karar verdik, Avusturya'ya daha iyi bir durumda dönmesini umuyoruz."