Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
MotoGP Hollanda GP

Rins, Almanya MotoGP yarışını kaçıracak, Gardner onun yerine geçmeye hazırlanıyor

Alex Rins, Hollanda Grand Prix'sinde yaşanan bir kazada yaralandı ve ameliyat geçirdi. Almanya'da Remy Gardner'ın onun yerine yarışması bekleniyor.

Neva Ünsaldı
Alex Rins, Yamaha Factory Racing crash

Yamaha'dan Alex Rins, Assen'de yaşanan kazanın ardından bu hafta sonu MotoGP Almanya Grand Prix'sini kaçıracak ve eski Tech3 sürücüsü Remy Gardner onun yerine geçecek.

Altı kez grand prix kazanan Rins, geçen haftaki Hollanda GP'sinin açılış virajında M1'inden düşürüldü ve sağ elinde iki küçük kırık, sol bacağında ise bir kırık meydana geldi.

Rins, daha fazla kontrol için Madrid'e uçtu ve Pazartesi sabahı sağ elinden ameliyat oldu. İspanyol sürücü, geçen yıl İtalya GP'de kötü şekilde kırdığı sağ bacağındaki pimi çıkarttırmayı planlıyordu, ancak elinden zaten bir operasyon geçirdiği için bu işlem öne çekildi.

Ameliyatın başarılı olduğu düşünülüyor.

Yamaha henüz resmi bir açıklama yapmadı, ancak Rins bu hafta sonu Almanya GP'de yarışmayacak ve Ağustos başında Britanya GP'de dönmeyi umuyor.

Yamaha, İspanyol sürücü yaralandığından bu yana 10 gün geçmemiş olduğundan Almanya'da bir yedek sürücü bulundurmak zorunda olmasa da bir yedek sürücü bulundurmayı planlıyor.

Gardner, 2022 yılında Tech3 KTM ile MotoGP'de bir sezon yarıştıktan sonra kovulmuştu ve şu anda Yamaha için Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışıyor.

Remy Gardner, KTM Tech3

Remy Gardner, KTM Tech3

Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

1987 500cc dünya şampiyonu Wayne Gardner'ın oğlu olan Avustralyalı sürücü, 2021 Moto2 şampiyonluğunu kazandı ancak 2022'de MotoGP'de KTM ile zorlandı ve en iyi sonuç olarak 11. sırayı alabildi.

Yamaha, Gardner'ın Almanya'da Rins'in yerini almasının muhtemel olduğunu Autosport'a doğruladı.

Test sürücüsü Cal Crutchlow, İtalya GP'sinde özel davet ile yarışmasına engel olan sağ el yaralanmasından iyileşmekte olduğu için Sachsenring yarışına çağrılamadı.

 Crutchlow, Ağustos ayında Britanya GP'de ve Eylül'deki San Marino GP'sinde Misano'da yarışmaya devam etmeyi planlıyor.

Almanya GP'si, üç haftalık yaz arası öncesindeki son yarış olacak.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Honda, sezon sonunda emekli olacak Espargaro ile test ekibine katılmak üzere anlaştı!

Öne Çıkan Yorumlar

Daha fazlası
Neva Ünsaldı
Ferrari, Britanya Grand Prix'sinde gerçekte olduğu yeri görebilmeyi umuyor

Ferrari, Britanya Grand Prix'sinde gerçekte olduğu yeri görebilmeyi umuyor

Formula 1
Britanya GP
Ferrari, Britanya Grand Prix'sinde gerçekte olduğu yeri görebilmeyi umuyor
Eski F1 pilotu Mazepin, AB yaptırımlarının kaldırmasıyla Macaristan'da testlere başladı

Eski F1 pilotu Mazepin, AB yaptırımlarının kaldırmasıyla Macaristan'da testlere başladı

Formula 1
Eski F1 pilotu Mazepin, AB yaptırımlarının kaldırmasıyla Macaristan'da testlere başladı
Ricciardo, gelecek sezon için Williams ile görüşüyor olabilir!

Ricciardo, gelecek sezon için Williams ile görüşüyor olabilir!

Formula 1
Avusturya GP
Ricciardo, gelecek sezon için Williams ile görüşüyor olabilir!
Alex Rins
Daha fazlası
Alex Rins
Rins, 2024 Yamaha motosikletini istediği şekilde süremiyor

Rins, 2024 Yamaha motosikletini istediği şekilde süremiyor

MotoGP
Amerika GP
Rins, 2024 Yamaha motosikletini istediği şekilde süremiyor
Rins: "Artık motosiklet üzerinde farklı şeyler yapmalıyız"

Rins: "Artık motosiklet üzerinde farklı şeyler yapmalıyız"

MotoGP
Portekiz GP
Rins: "Artık motosiklet üzerinde farklı şeyler yapmalıyız"
Quartararo: "Rins ile dört yıldır Morbidelli ile konuştuğumdan daha fazla konuştum"

Quartararo: "Rins ile dört yıldır Morbidelli ile konuştuğumdan daha fazla konuştum"

MotoGP
Quartararo: "Rins ile dört yıldır Morbidelli ile konuştuğumdan daha fazla konuştum"
Yamaha Factory Racing
Daha fazlası
Yamaha Factory Racing
Quartararo: "Tünelin ucundaki ışığı görebiliyoruz"

Quartararo: "Tünelin ucundaki ışığı görebiliyoruz"

MotoGP
Katalonya GP
Quartararo: "Tünelin ucundaki ışığı görebiliyoruz"
Quartararo: "İlk kez bu kadar rekabetçi hissettim"

Quartararo: "İlk kez bu kadar rekabetçi hissettim"

MotoGP
Fransa GP
Quartararo: "İlk kez bu kadar rekabetçi hissettim"
Quartararo ilk MotoGP testinde yeni Yamaha M1'de "büyük değişim" hissetmiş

Quartararo ilk MotoGP testinde yeni Yamaha M1'de "büyük değişim" hissetmiş

MotoGP
Jerez Nisan Testi
Quartararo ilk MotoGP testinde yeni Yamaha M1'de "büyük değişim" hissetmiş

Son Haberler

Norris: "Verstappen ile temasımda yaptıklarımı değiştirmezdim"

Norris: "Verstappen ile temasımda yaptıklarımı değiştirmezdim"

F1 Formula 1
Avusturya GP
Norris: "Verstappen ile temasımda yaptıklarımı değiştirmezdim"
Newey, geleceği için önemli kararını ne zaman vereceğini açıkladı

Newey, geleceği için önemli kararını ne zaman vereceğini açıkladı

F1 Formula 1
Avusturya GP
Newey, geleceği için önemli kararını ne zaman vereceğini açıkladı
Kenan Sofuoğlu: "Toprak Razgatlıoğlu, 2025'te %100 Dünya Superbike'ta yarışacak"

Kenan Sofuoğlu: "Toprak Razgatlıoğlu, 2025'te %100 Dünya Superbike'ta yarışacak"

SBK World Superbike
Donington
Kenan Sofuoğlu: "Toprak Razgatlıoğlu, 2025'te %100 Dünya Superbike'ta yarışacak"
Ferrari, Silverstone'a yeni güncellemeler getiriyor

Ferrari, Silverstone'a yeni güncellemeler getiriyor

F1 Formula 1
Britanya GP
Ferrari, Silverstone'a yeni güncellemeler getiriyor

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye