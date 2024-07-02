Rins, Almanya MotoGP yarışını kaçıracak, Gardner onun yerine geçmeye hazırlanıyor

Yamaha'dan Alex Rins, Assen'de yaşanan kazanın ardından bu hafta sonu MotoGP Almanya Grand Prix'sini kaçıracak ve eski Tech3 sürücüsü Remy Gardner onun yerine geçecek.

Altı kez grand prix kazanan Rins, geçen haftaki Hollanda GP'sinin açılış virajında M1'inden düşürüldü ve sağ elinde iki küçük kırık, sol bacağında ise bir kırık meydana geldi.

Rins, daha fazla kontrol için Madrid'e uçtu ve Pazartesi sabahı sağ elinden ameliyat oldu. İspanyol sürücü, geçen yıl İtalya GP'de kötü şekilde kırdığı sağ bacağındaki pimi çıkarttırmayı planlıyordu, ancak elinden zaten bir operasyon geçirdiği için bu işlem öne çekildi.

Ameliyatın başarılı olduğu düşünülüyor.

Yamaha henüz resmi bir açıklama yapmadı, ancak Rins bu hafta sonu Almanya GP'de yarışmayacak ve Ağustos başında Britanya GP'de dönmeyi umuyor.

Yamaha, İspanyol sürücü yaralandığından bu yana 10 gün geçmemiş olduğundan Almanya'da bir yedek sürücü bulundurmak zorunda olmasa da bir yedek sürücü bulundurmayı planlıyor.

Gardner, 2022 yılında Tech3 KTM ile MotoGP'de bir sezon yarıştıktan sonra kovulmuştu ve şu anda Yamaha için Dünya Superbike Şampiyonası'nda yarışıyor.

Remy Gardner, KTM Tech3 Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

1987 500cc dünya şampiyonu Wayne Gardner'ın oğlu olan Avustralyalı sürücü, 2021 Moto2 şampiyonluğunu kazandı ancak 2022'de MotoGP'de KTM ile zorlandı ve en iyi sonuç olarak 11. sırayı alabildi.

Yamaha, Gardner'ın Almanya'da Rins'in yerini almasının muhtemel olduğunu Autosport'a doğruladı.

Test sürücüsü Cal Crutchlow, İtalya GP'sinde özel davet ile yarışmasına engel olan sağ el yaralanmasından iyileşmekte olduğu için Sachsenring yarışına çağrılamadı.

Crutchlow, Ağustos ayında Britanya GP'de ve Eylül'deki San Marino GP'sinde Misano'da yarışmaya devam etmeyi planlıyor.

Almanya GP'si, üç haftalık yaz arası öncesindeki son yarış olacak.