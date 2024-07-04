Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
MotoGP Almanya GP

Rins, 2026 sonuna kadar Yamaha'da kalacak

Yamaha, Alex Rins'in kalmasıyla önümüzdeki iki yıl boyunca aynı sürücü kadrosuyla devam etmeye hazırlanıyor.

Germán Garcia Casanova
Germán Garcia Casanova
Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Motorsport.com, Alex Rins'in önümüzdeki iki sezon için anlaşmaya varmasının ardından mevcut MotoGP kural döngüsünün sonuna kadar Yamaha'da kalacağını öğrendi.

Geçtiğimiz Pazar günü Assen'de düzenlenen Hollanda Grand Prix'sinden hemen önce Iwata merkezli markayla görüşmelerini tamamlayan Rins, 2026 sonuna kadar Yamaha'da Fabio Quartararo'nun partneri olmaya devam edecek.

Anlaşmanın resmi olarak tamamlanması ve kamuoyuna duyurulması için sadece bir imza gerekiyor.

Yamaha'dan bir kaynak Motorsport.com'a yaptığı açıklamada "Bizim için Alex'in devamlılığını sağlamak önemliydi ve o da bizimle devam etmek istedi, bu yüzden takımda devam etmesi için tam bir anlaşmaya vardık."

"Bunu duyurabilmemiz için sadece imzaya ihtiyacımız var, ki bu da bugünlerde olacak." şeklinde konuştu.

Alex Rins, Yamaha Factory Racing

Alex Rins, Yamaha Fabrika Yarışı

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Rins, bu sezonun başında, düşük performans gösteren Franco Morbidelli'nin yerine Yamaha'ya katıldı ve o zamandan beri hâlâ griddeki en yavaş ikinci motosiklet olan M1'de iyi bir iş çıkardı.

Hem Suzuki hem de Honda ile yarış kazanan İspanyol sürücü, şu ana kadar sekiz grand prix'de dört puan aldı ve en iyi sonuçları Portimao ve Jerez'de elde ettiği 13.'lükler oldu.

İronik bir şekilde, Rins Assen yarışı öncesinde Yamaha ile yeni bir anlaşma vardı ve hemen sonrasında 1. virajda geçirdiği büyük kazada sağ elinde iki ve bacağında bir küçük kırık oluştu. 

Bu hafta sonu Almanya Grand Prix'sinde yerini Remy Gardner'a bırakacak olan Rins, Ağustos başındaki Britanya Grand Prix'sine kadar tam olarak iyileşebilmek için Sachsenring yarışını takip eden yaz tatilinden faydalanmayı umuyor.

Rins ile yapılan anlaşma, 2021 şampiyonu Quartararo ile çok yıllı yeni bir sözleşme imzalayan ve Pramac'ı uydu takımı olarak bünyesine katarak gelecek yılın gridindeki varlığını genişleten Yamaha için bulmacanın son parçasını oluşturuyor.

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Önceki haber Mir, iki yıldır yaşadıklarına rağmen neden Honda'da kalmak istiyor?

Öne Çıkan Yorumlar

Germán Garcia Casanova
Daha fazlası
Germán Garcia Casanova
Pramac Ducati'den ayrılarak Yamaha'nın uydu takımı olacak!

Pramac Ducati'den ayrılarak Yamaha'nın uydu takımı olacak!

MotoGP
Pramac Ducati'den ayrılarak Yamaha'nın uydu takımı olacak!
Dorna, Hindistan MotoGP yarışına dair kararını yakın zamanda verecek

Dorna, Hindistan MotoGP yarışına dair kararını yakın zamanda verecek

MotoGP
Dorna, Hindistan MotoGP yarışına dair kararını yakın zamanda verecek
Bagnaia: "Marquez Ducati'nin fabrika takımına iyi uyum sağlayacaktır"

Bagnaia: "Marquez Ducati'nin fabrika takımına iyi uyum sağlayacaktır"

MotoGP
Jerez Nisan Testi
Bagnaia: "Marquez Ducati'nin fabrika takımına iyi uyum sağlayacaktır"
Alex Rins
Daha fazlası
Alex Rins
Rins, Almanya MotoGP yarışını kaçıracak, Gardner onun yerine geçmeye hazırlanıyor

Rins, Almanya MotoGP yarışını kaçıracak, Gardner onun yerine geçmeye hazırlanıyor

MotoGP
Hollanda GP
Rins, Almanya MotoGP yarışını kaçıracak, Gardner onun yerine geçmeye hazırlanıyor
Rins, 2024 Yamaha motosikletini istediği şekilde süremiyor

Rins, 2024 Yamaha motosikletini istediği şekilde süremiyor

MotoGP
Amerika GP
Rins, 2024 Yamaha motosikletini istediği şekilde süremiyor
Rins: "Artık motosiklet üzerinde farklı şeyler yapmalıyız"

Rins: "Artık motosiklet üzerinde farklı şeyler yapmalıyız"

MotoGP
Portekiz GP
Rins: "Artık motosiklet üzerinde farklı şeyler yapmalıyız"
Yamaha Factory Racing
Daha fazlası
Yamaha Factory Racing
Quartararo: "Tünelin ucundaki ışığı görebiliyoruz"

Quartararo: "Tünelin ucundaki ışığı görebiliyoruz"

MotoGP
Katalonya GP
Quartararo: "Tünelin ucundaki ışığı görebiliyoruz"
Quartararo: "İlk kez bu kadar rekabetçi hissettim"

Quartararo: "İlk kez bu kadar rekabetçi hissettim"

MotoGP
Fransa GP
Quartararo: "İlk kez bu kadar rekabetçi hissettim"
Quartararo ilk MotoGP testinde yeni Yamaha M1'de "büyük değişim" hissetmiş

Quartararo ilk MotoGP testinde yeni Yamaha M1'de "büyük değişim" hissetmiş

MotoGP
Jerez Nisan Testi
Quartararo ilk MotoGP testinde yeni Yamaha M1'de "büyük değişim" hissetmiş

Son Haberler

Leclerc: “Beklediğimiz adımları atarsak zafer için mücadele edeceğiz”

Leclerc: “Beklediğimiz adımları atarsak zafer için mücadele edeceğiz”

F1 Formula 1
Britanya GP
Leclerc: “Beklediğimiz adımları atarsak zafer için mücadele edeceğiz”
Sainz: "Artık geleceğimle ilgili konuşmayacağım"

Sainz: "Artık geleceğimle ilgili konuşmayacağım"

F1 Formula 1
Britanya GP
Sainz: "Artık geleceğimle ilgili konuşmayacağım"
Verstappen: "Temastan sonra önemsediğim tek şey Norris ile ilişkimdi"

Verstappen: "Temastan sonra önemsediğim tek şey Norris ile ilişkimdi"

F1 Formula 1
Britanya GP
Verstappen: "Temastan sonra önemsediğim tek şey Norris ile ilişkimdi"
Norris: "Verstappen'in Avusturya GP için benden özür dilemesine gerek yok"

Norris: "Verstappen'in Avusturya GP için benden özür dilemesine gerek yok"

F1 Formula 1
Britanya GP
Norris: "Verstappen'in Avusturya GP için benden özür dilemesine gerek yok"

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye