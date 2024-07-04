Rins, 2026 sonuna kadar Yamaha'da kalacak
Yamaha, Alex Rins'in kalmasıyla önümüzdeki iki yıl boyunca aynı sürücü kadrosuyla devam etmeye hazırlanıyor.
Alex Rins, Yamaha Factory Racing
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Motorsport.com, Alex Rins'in önümüzdeki iki sezon için anlaşmaya varmasının ardından mevcut MotoGP kural döngüsünün sonuna kadar Yamaha'da kalacağını öğrendi.
Geçtiğimiz Pazar günü Assen'de düzenlenen Hollanda Grand Prix'sinden hemen önce Iwata merkezli markayla görüşmelerini tamamlayan Rins, 2026 sonuna kadar Yamaha'da Fabio Quartararo'nun partneri olmaya devam edecek.
Anlaşmanın resmi olarak tamamlanması ve kamuoyuna duyurulması için sadece bir imza gerekiyor.
Yamaha'dan bir kaynak Motorsport.com'a yaptığı açıklamada "Bizim için Alex'in devamlılığını sağlamak önemliydi ve o da bizimle devam etmek istedi, bu yüzden takımda devam etmesi için tam bir anlaşmaya vardık."
"Bunu duyurabilmemiz için sadece imzaya ihtiyacımız var, ki bu da bugünlerde olacak." şeklinde konuştu.
Alex Rins, Yamaha Fabrika Yarışı
Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images
Rins, bu sezonun başında, düşük performans gösteren Franco Morbidelli'nin yerine Yamaha'ya katıldı ve o zamandan beri hâlâ griddeki en yavaş ikinci motosiklet olan M1'de iyi bir iş çıkardı.
Hem Suzuki hem de Honda ile yarış kazanan İspanyol sürücü, şu ana kadar sekiz grand prix'de dört puan aldı ve en iyi sonuçları Portimao ve Jerez'de elde ettiği 13.'lükler oldu.
İronik bir şekilde, Rins Assen yarışı öncesinde Yamaha ile yeni bir anlaşma vardı ve hemen sonrasında 1. virajda geçirdiği büyük kazada sağ elinde iki ve bacağında bir küçük kırık oluştu.
Bu hafta sonu Almanya Grand Prix'sinde yerini Remy Gardner'a bırakacak olan Rins, Ağustos başındaki Britanya Grand Prix'sine kadar tam olarak iyileşebilmek için Sachsenring yarışını takip eden yaz tatilinden faydalanmayı umuyor.
Rins ile yapılan anlaşma, 2021 şampiyonu Quartararo ile çok yıllı yeni bir sözleşme imzalayan ve Pramac'ı uydu takımı olarak bünyesine katarak gelecek yılın gridindeki varlığını genişleten Yamaha için bulmacanın son parçasını oluşturuyor.
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