Rins, 2021 sezonundaki ''aptalca hatalarından'' ötürü kendini eleştirdi

Rins, geçen ay gerçekleştirilen Portekiz Grand Prix'sinde 2. sıradayken ve galibiyet için mücadele ederken kaza yapmıştı.

Rins, Portekiz Grand Prix'sinden sonra gerçekleştirilen İspanya Grand Prix'sinde ise 6. sırada yarışa devam ederken motosikletinden düşmüştü.

İspanyol sürücü son olarak dün gerçekleştirilen Le Mans yarışına 15. sıradan başlasa da 5. turun sonunda herkes yağmurdan ötürü motosikletlerini değiştirmeye geldiğinde, pit yolundan yarış lider Marc Marquez'in arkasında 2. sırada çıkmıştı ve 5 turda mükemmel bir şekilde yukarı sıralara tırmanmayı başarmıştı.

Ancak Rins, pitten çıkar çıkmaz Dunlop şikanında motosikletinden düştü ve bir potansiyel podyumu daha çöpe atmış oldu. Rins yarışın sonraki bölümlerinde bir kaza daha yaptı.

Suzuki sürücüsü mevcut formunu anlatmak için kelime bulmakta zorlandığını söylerken, bu kazaların motosikletiyle alakalı olmadığını da belirtti.

Şampiyona liderinin 57 puan arkasına düştüğü Le Mans yarışının ardından konuşan Rins, şunları söyledi: ''Bu sezon çok kaza yaptığım doğru. Nasıl cevap vereceğimi bilmiyorum çünkü iyi hissediyorum. Ekipmanlarımla birlikte evde oldukça sıkı şekilde çalışıyorum. Böyle şeyler bazen olabiliyor, bilmiyorum.''

''Motosikleti fazlasıyla geliştirdik. Takımdan özür dilemem gerek çünkü motosiklette daha güçlü hissediyorum ve sıralama turları haricinde motosiklette istediğimi yapabiliyorum. Buradaki sıralama turlarında ise motosikletle ne yapmak istediysem yapabildim. ''

Alex Rins, Team Suzuki MotoGP Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

''Kuru zeminde oldukça sıkıntı yaşadık. İkinci bölümde piste çıkmamız için hiçbir neden yoktu. Başlangıçta tek [yeni] lastik takarak 11. olduk.''

''Motosikleti fazlasıyla geliştirdik, sadece aptalca hatalar yapıyoruz.''

“Bugün imkansızı başardık. İlk turu bitirdiğimizde 4 veya 5.'ydik, ilk turda 10 sıra kazandım.''

''Pite geldim ve motosikleti o kadar hızlı değiştirdik ki bir pozisyon daha kazandık ve sonrasında aptalca bir kaza yaptım.''

Rins, şu anki form düşüklüğü yüzünden konsantre olmanın zor olduğunu ifade etse de kendini yenileyip İtalya Grand Prix'si için hazırlanacağını söyledi.

Rins, ''Takımdakilerin üzgün olduğunu gördüğünüz bu tarz anlar zor olabiliyor.''

''Zor bir dönemden geçiyoruz, son 3 yarışta 4 kaza yaptım ve bu kolay değil, benim için de zor.''

''Ancak kendimi yenileyeceğim ve Mugello'ya da aynı güçle geleceğiz. Yapabileceğimiz en iyi şey bu." dedi.

paylaşım