MotoGP Portekiz GP
Resmi: Bagnaia, Ducati ile son yarışını kaçıracak
Doktorlar, Katar'da geçirdiği kazada ayağını kıran ve ameliyat sonrası iyileşme süreci tamamlanmayan Pecco Bagnaia'nın, Ducati ile çıkacağı son yarış olan Valencia GP’ye katılmasına izin vermedi.
Neşe Akkoyun
Düzenlendi: 26 Kas 2026 07:04
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Francesco Bagnaia, Ducati Team
Fotoğraf: Gold and Goose Photography / Getty Images
Pecco Bagnaia, 2027 sezonunda Marco Bezzecchi'nin takım arkadaşı olarak Aprilia'ya geçmeden önce Ducati ile çıkacağı son yarışı kaçıracak. Katar Grand Prix'sinin cumartesi seansında geçirdiği ağır kazada ayağı kırılan ve ardından ameliyat olan 29 yaşındaki İtalyan sürücü, Portekiz'in ardından sezon finali Valencia'ya da yetişemedi.
Ducati, sabah yapılan son sağlık kontrollerinin ardından Bagnaia'nın yerine İspanyol sürücü Iker Lecuona'nın yarışacağını şu açıklamayla duyurdu: "Pecco Bagnaia, Ducati Lenovo Takımı sürücüsü olarak çıkacağı son yarış olan Valencia Grand Prix'sini kaçıracak.”
“Bu sabah gerçekleştirilen ileri tıbbi kontroller sonucunda kendisinin bu hafta sonu sürüş yapmaya uygun olmadığına karar verildi."
Piste çıkamayacak olmasına rağmen ekibine bizzat veda etmek için hafta sonu Valencia'ya gidecek olan Bagnaia'nın, salı günü yeni takımı Aprilia ile yapması planlanan ilk sezon sonu testini de kaçırması bekleniyor.
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- Motorsport.com Ekibi
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