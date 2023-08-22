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Resmi: Zarco, 2024 yılında LCR Honda'ya geçiyor!

Johann Zarco, 2024 MotoGP sezonu için LCR Honda ile iki yıllık anlaşma imzaladığını açıkladı.

Kemal Şengül
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Lewis Duncan
Johann Zarco, Pramac Racing

Zarco'nun gelecek yıl LCR Honda ile yarışacağına dair resmi açıklama, Pramac'ın Zarco ile sezon sonunda yollarını ayıracağını açıkladığı Avusturya Grand Prix'sinden yalnızca birkaç gün sonra gelmiş oldu.

Takımdan yapılan açıklamaya göre Yamaha fabrika takımına imza atan Alex Rins'in yerini alacak Zarco'nun anlaşması iki yıllık olacak.

2020 yılından bu yana Ducati'nin fabrika sürücüsü olan Zarco, ilk yılında Avintia, son üç yılda ise Pramac'la yarıştı.

Şimdilik Fransız sürücünün takım arkadaşının kim olacağı belli değil.

Açıklamanın ardından konuşan takım patronu Lucio Cecchinello şunları söyledi: "Johann'ın LCR Honda CASTROL takımına katılıyor olmasından dolayı çok heyecanlıyız."

"Kısa bir birlikteliğe sahip olduğumuz 2019 yılında, Johann'ın potansiyelini ve iş ahlakını görmüştük."

"Bu sezon yapılacak daha çok yarış ve iş var fakat 2024 projesine başlamayı sabırsızlıkla bekliyoruz."

Johann Zarco, Pramac Racing

Johann Zarco, Pramac Racing

Fotoğraf: Gold and Goose / Motorsport Images

Zarco'nun Ducati macerası, KTM ile epey zorlandığı 2019 yılının ardından başladı. Sözleşmesi sezon bitmeden feshedilen Zarco, sonrasında LCR ile birkaç yarışa katıldı.

2020'de Ducati bünyesine katıldıktan sonra, Avintia ile gayet iyi işlere imza atan Zarco, son üç yılda Pramac ile 12 podyum elde etti.

Fransız sürücünün LCR Honda'ya imza atmasıyla griddeki diğer değişiklikler de tetiklenmiş olacak. Şu anda cevabı beklenen temel soru Marco Bezzecchi'nin VR46 Ducati'de mi kalacağı yoksa Pramac'a mı geçeceği gibi görünüyor.

Ducati, Bezzecchi'nin 2024'te fabrika motosikletine sahip olmak için tek şansının Pramac'a geçmek olacağını söylemişti. 

Valentino Rossi ise genç yeteneğini VR46'da tutmak istiyor.

Bezzecchi'nin kararı, yıl sonunda Yamaha'dan ayrılacak olan Franco Morbidelli'nin de kaderini etkileyecek.

Bezzecchi'nin VR46'da kalması halinde, ki durum böyle görünüyor, Morbidelli 2024'te Pramac'a geçiş yapabilir.

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