Resmi: Zarco, 2023 sonunda Pramac'tan ayrılıyor!

Birlikte geçirdikleri üç sezonun ardından Johann Zarco ve Prima Pramac Team, 2023 sezonunun sonunda birlikte devam etmemenin en doğru karar olacağı sonucuna vardılar.

Fransız sürücü 2021'den bu yana Pramac ile 12 podyum alırken, zaman zaman galibiyete çok yaklaşmıştı.

Ducati fabrika takımının sözleşmeli sürücüsü olan Zarco, 2023 sezonunun sonunda İtalyan üreticiye de veda edecek.

Takım patronu Paolo Campinoti şunları söyledi: "Johann'ın sahip olduğu büyük yetenek sayesinde takım olarak çok büyük bir adım attık ve şu anda MotoGP şampiyonasında lider olmamızı da sağlayan üç muhteşem yıl geçirdik."

"Önümüzdeki sezon onu ailemizde göremeyeceğimiz için üzgünüm ama gelecek için kendisine bol şans diliyorum. Şimdi yapabileceğim tek şey şampiyonanın sonuna kadar birlikteliğimizi 'tadını çıkarmak' ve ondan büyük şeyler beklemeye devam etmek."

Takım menajeri Gino Borsoi ise, "Johann gibi bir sürücü ve insanla çalışabilmek benim için bir onur ve zevkti. Tek üzüntüm bu yıl başlayan çalışmanın önümüzdeki sezon devam edemeyecek olması."

"Şimdi ile Kasım sonu arasında hâlâ çok fazla yarış var, bu karar yılın başında kendimize koyduğumuz hedefi değiştirmiyor."

"Kendisine geleceği için bol şans diliyorum." dedi.

Johann Zarco, Pramac Racing Photo by: Gold and Goose / Motorsport Images

Johann Zarco ise markadan ayrılmanın kendisi için kolay bir karar olmadığını söylüyor.

"Üç yılı Pramac takımında olmak üzere dört yıldır Ducati'deyim ve birlikte inşa ettiğimiz ve başardığımız şeylerden çok mutluyum."

"2021 yılında dünya şampiyonasını beşinci sırada tamamladım ve bu benim MotoGP'deki en iyi sonucumdu, ancak hedefim bu yıl daha da iyisini yapmak."

"Bu sezonun sonunda gülümseyerek ayrılacağım çünkü takım ve Ducati bana çok şey kattı. Birlikte gerçekten önemli şeyler için mücadele ettik."

"Gelecek yıl yeni bir mücadeleye gireceğim ama şu anda takımımla birlikte bu şampiyonayı mümkün olan en iyi şekilde bitirmek istiyorum."

"Tüm ekibime, Ducati'ye ve bu yıllar boyunca benimle birlikte çalışan herkese teşekkür ediyorum."

"Hedefim, ilk günden beri bana verdiği tüm destek için tüm kalbimle teşekkür etmek istediğim Paolo Campinoti ile birlikte podyumun en üst basamağında Fransa marşını söyleyebilmek."

Zarco, geçtiğimiz günlerde LCR Honda'dan iki yıllık teklif aldı ve henüz açıklanmamış olsa da, önümüzdeki yıl buraya geçecek.

Resmi açıklamanın önümüzdeki birkaç gün içinde gelmesi bekleniyor.