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MotoGP / Son dakika

Resmi: Zarco, 2020’de Avintia ile MotoGP’de yarışacak

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Resmi: Zarco, 2020’de Avintia ile MotoGP’de yarışacak
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör
9 Ara 2019 16:31

Johan Zarco, 2020 MotoGP sezonunda Avintia Ducati ile yarışacağını resmen açıkladı.

Çifte Moto2 dünya şampiyonu, bu yıl KTM'ye katılmıştı ancak istediği sonuçları alamadı ve yaşadığı zorlukların ardından iki yıllık kontratını sezon sonunda noktalayacağını duyurmuştu.

Ancak KTM, sürpriz şekilde Misano'da kontratını fesh etti.

Zarco daha sonra LCR'de Takaaki Nakagami'nin yerine geçti ve Japon sürücünün yokluğunda üç yarış boyunca 2018 versiyon Honda'yı sürdü.

Zarco'nun ismi Jorge Lorenzo'nun Honda koltuğu için anılıyordu ancak bu koltuk Moto2 şampiyonu Alex Marquez tarafından kapılınca, Zarco'nun adı Avintia ile anılmaya başladı.

Başlangıçta Zaco, Avintia'yı "üst düzey bir takım değil" diyerek geri çevirdi ve hatta bunu yapmak yerine Moto2'de yarışmayı tercih edeceğini dahi söyledi.

Ancak Ducati'nin desteğinin artması Zarco'yu ikna etti ve sonuç olarak takıma katılmayı kabul etti.

Zarco böylelikle takımdan gönderilen Karel Abraham'ın yerini aldı.

Resmi açıklama bugün itibariyle gelirken, yeni sezonda 2019 Ducati ile yarışacak ve ertesi yıl Ducati fabrika takımına geçmeye çalışacak.

 
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Seri MotoGP
Pilotlar Johann Zarco
Takımlar Avintia Racing
Editör Lewis Duncan

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