Resmi: Yamaha sezon bitmeden Vinales ile yollarını ayırdı
Ekleyen: Lewis Duncan
Çeviren: Kemal Şengül , Kıdemli Editör
Yamaha, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Avusturya MotoGP yarışında yer almayan Maverick Vinales ile yolların ayrıldığını açıkladı.
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Resmi: Yamaha sezon bitmeden Vinales ile yollarını ayırdı
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