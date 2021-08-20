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Önceki / MotoGP, 2021 Malezya Grand Prix'sini iptal etti
MotoGP / Avusturya GP Haberler

Resmi: Yamaha sezon bitmeden Vinales ile yollarını ayırdı

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Yamaha, geçtiğimiz hafta sonu gerçekleştirilen Avusturya MotoGP yarışında yer almayan Maverick Vinales ile yolların ayrıldığını açıkladı.

Resmi: Yamaha sezon bitmeden Vinales ile yollarını ayırdı

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MotoGP, 2021 Malezya Grand Prix'sini iptal etti

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