Resmi: Vinales, iki yıl daha Yamaha'da!

2013 Moto3 dünya şampiyonu, 2017'de Suzuki'den Yamaha'ya katıldı ve şu ana kadar takımla geçirdiği üç sezonda altı galibiyet, 19 podyum ve dokuz pole pozisyonu alabildi.

Vinales, mevcut anlaşmasını 2018 MotoGP sezonundan hemen önce imzalamıştı ancak Yamaha'nın son yıllardaki sorunlarına rağmen bir kez daha aynı şeyi yaptı.

Yeni anlaşması hakkında konuşan Vinales, geleceğini düşünmemek adına erkenden anlaşma yaptığını ve zaten Yamaha'dan ayrılmasına da gerek olmadığını dile getirdi.

Vinales, "Oldukça mutluyum çünkü 'kendi ekibimle' devam edecekmişim gibi hissediyorum. Bu, şimdiki ekibimle ikinci yılım olacak ve bundan sonra iki yıl daha geçirmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Çok heyecanlıyım. Gerçekten çok çalışmaya devam etmeliyiz, çünkü doğru yoldayız."

"Benim için bu açıklamayı sezon başlamadan önce yapmak çok önemliydi çünkü çok motiveyim ve tamamen 2020 sezonuna odaklanmak istiyorum. Gelecek hakkında düşünmek ve buna zaman harcamak istemiyorum."

"Yamaha'da kalmamak için hiçbir sebep yoktu. Çünkü burada ailemleymiş gibi hissediyorum. Yamaha bana çok destek veriyor ve dediğim gibi 'kendi takımım' gibiler, ki bu gerçekten ihtiyacım olan bir şey."

"Şimdi çalışmaya devam etmeli ve güçlü olmalıyız. Ana hedefimiz her yıl olduğu gibi, dünya şampiyonu olmak ve Yamaha'yı tekrar birinci sıraya çıkarmak için çalışmak."

"Elimden geleni yapacağım. Elbette takım için elimden gelen her şeyi vereceğim. Bana olan inançları için Yamaha'ya teşekkür ederim. Bana çok güveniyorlar ve ben de ortaklığımıza güveniyorum. İki taraf da gelişecek ve zorlamaya devam edeceğiz." dedi.

Vinales'in ismi Ducati için anılıyordu ancak İtalyan marka geçen yıl bu iddiaları reddetti. Bu duyuruyla birlikte Petronas SRT ile mücadele eden Fabio Quartararo ve fabrika takımında mücadele eden Valentino Rossi'nin geleceği hakkında soru işaretleri oluşmuş durumda.

Rossi daha önce yaptığı açıklamalarda kariyerini uzatabileceğini ancak öncesinde nasıl performans gösterebileceğini görmek istediğini söylemişti. İtalyan sürücü ayrıca Petronas SRT'ye geçişi de reddetmedi.

Yamaha 2020 yılınca yarışacağı motosikleti 6 Şubat'ta Malezya'da tanıtacak.