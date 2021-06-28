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MotoGP Haberler

Resmi: Vinales, 2021 sezonunun sonunda Yamaha'dan ayrılıyor!

Ekleyen:
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Yamaha, 2021 sezonunun sonunda Maverick Vinales'le yollarını ayıracaklarını resmen açıkladı.

Resmi: Vinales, 2021 sezonunun sonunda Yamaha'dan ayrılıyor!

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Quartararo, Assen'de zafere giderken kol ağrısı olmasından korkmuş

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Quartararo, Assen'de zafere giderken kol ağrısı olmasından korkmuş
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