Resmi: Vinales, 2021 sezonunun sonunda Yamaha'dan ayrılıyor!
Ekleyen: Lewis Duncan
Çeviren: Kemal Şengül , Kıdemli Editör
Yamaha, 2021 sezonunun sonunda Maverick Vinales'le yollarını ayıracaklarını resmen açıkladı.
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Resmi: Vinales, 2021 sezonunun sonunda Yamaha'dan ayrılıyor!
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